Эмил Райкович: «Поздравляю команду с двадцатой победой»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Уралмаш Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА прокомментировал домашнюю победу над «Уралмашем» (88:70).

«Поздравляю команду с двадцатой победой, а «Уралмаш» – с хорошей игрой. Перед нами был сложный соперник, который показывает хороший баскетбол.

Сегодня в зале была хорошая атмосфера: воскресенье, обеденное время, но было много зрителей, которые нас поддерживали, и, надеюсь, мы их порадовали», – сказал Эмил Райкович.

Сегодня македонский специалист провел 70-й матч в качестве главного тренера армейцев.

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