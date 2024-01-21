Эмил Райкович: «Поздравляю команду с двадцатой победой»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал домашнюю победу над «Уралмашем» (88:70).

«Поздравляю команду с двадцатой победой, а « » – с хорошей игрой. Перед нами был сложный соперник, который показывает хороший баскетбол.

Сегодня в зале была хорошая атмосфера: воскресенье, обеденное время, но было много зрителей, которые нас поддерживали, и, надеюсь, мы их порадовали», – сказал .

Сегодня македонский специалист провел 70-й матч в качестве главного тренера армейцев.