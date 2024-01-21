Эмил Райкович: «Поздравляю команду с двадцатой победой»
Главный тренер ЦСКА прокомментировал домашнюю победу над «Уралмашем» (88:70).
«Поздравляю команду с двадцатой победой, а «Уралмаш» – с хорошей игрой. Перед нами был сложный соперник, который показывает хороший баскетбол.
Сегодня в зале была хорошая атмосфера: воскресенье, обеденное время, но было много зрителей, которые нас поддерживали, и, надеюсь, мы их порадовали», – сказал Эмил Райкович.
Сегодня македонский специалист провел 70-й матч в качестве главного тренера армейцев.