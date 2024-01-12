«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62». Это повторение 5-го результата в истории НБА
«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62» (139:77).
Это повторение 5-го результата по итоговой разнице в истории НБА («Голден Стэйт» против «Сакраменто» 153:91, ноябрь 1991 года).
В декабре 2021 года «Тандер» установили антирекорд лиги, когда уступили «Мемфису» со счетом 79:152 («-73»).
«Все обстоятельства сложились против нас. Ничего не работало, ничего не получалось», – заявил главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс.
Антирекорд «Блэйзерс» – «-65» в матче с «Индианой» в феврале 1998 года.
Оклахома красавчики, 10 игра подряд с реализацией выше 50% с игры, первая команда со времен САС 1993 которой это удается, и закономерно делят первую строчку с Волками. Дальше суперсложное расписание с кучей б2б, но уверен что для такой молодой команды бэктубэки не большая проблема, к Олстару нужно уверенно выходить на первое)
Интересно, конечно, как про себя рассказывал Скут и как его хайпили, а на деле 4/21 с игры.
Единственное - хотелось чтоб перекрыли рекордный проигрыш от Мемфиса +73 (чтоб не быть антирекордсменами), но явно такой задачи не стояло