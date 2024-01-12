«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62» (139:77).

Это повторение 5-го результата по итоговой разнице в истории («Голден Стэйт» против «Сакраменто» 153:91, ноябрь 1991 года).

В декабре 2021 года «Тандер» установили антирекорд лиги, когда уступили «Мемфису» со счетом 79:152 («-73»).

«Все обстоятельства сложились против нас. Ничего не работало, ничего не получалось», – заявил главный тренер « » .

Антирекорд «Блэйзерс» – «-65» в матче с «Индианой» в феврале 1998 года.