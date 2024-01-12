«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62». Это повторение 5-го результата в истории НБА

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Оклахома-Сити Баскетбол

«Оклахома» выиграла у «Портленда» с разницей «+62» (139:77).

Это повторение 5-го результата по итоговой разнице в истории НБА («Голден Стэйт» против «Сакраменто» 153:91, ноябрь 1991 года).

В декабре 2021 года «Тандер» установили антирекорд лиги, когда уступили «Мемфису» со счетом 79:152 («-73»).

«Все обстоятельства сложились против нас. Ничего не работало, ничего не получалось», – заявил главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс.

Антирекорд «Блэйзерс» – «-65» в матче с «Индианой» в феврале 1998 года.

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7 комментариев
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Оклахома,конечно,чудо как хороша,прям хочется поболеть за молодых пацанов!
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+5
Гидди выдал мастеркласс по передачам конечно, что не пас то хайлайт. Осталось дождаться пока он будет так играть против более сильных команд).
Оклахома красавчики, 10 игра подряд с реализацией выше 50% с игры, первая команда со времен САС 1993 которой это удается, и закономерно делят первую строчку с Волками. Дальше суперсложное расписание с кучей б2б, но уверен что для такой молодой команды бэктубэки не большая проблема, к Олстару нужно уверенно выходить на первое)
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Жаль Покушевски не был заявлен. Так бы побегал чуток в 3-4 четвертях
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+3
Парни молодцы. И при этом ШАЙ за свои ограниченные минуты всё равно набрал 31. Надеюсь, в гонке МВП его будут всё же достойно оценивать. Может, ещё и Эмбиид с его пропусками самоустранится
Интересно, конечно, как про себя рассказывал Скут и как его хайпили, а на деле 4/21 с игры.
Единственное - хотелось чтоб перекрыли рекордный проигрыш от Мемфиса +73 (чтоб не быть антирекордсменами), но явно такой задачи не стояло
+3
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+3
70-130 стата Чонси. Без Дейма и пару хороших игроков тут было бы как у Сайласа. У Стивена было 59-177 в Рокетс. Кстати, сейчас он помогает Детройту Монти с результатом 3-35 в этом сезоне.
+4
-2
+2
Портленд сегодня выглядел как команда лиги ВТБ
+2
0
+2
Все обстоятельства против? Оклахома Б2Б с перелетом. Не должны были так разгромно проигрывать...
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+1
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