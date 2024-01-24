Шэмс Чарания: «Бакс» перестали видеть в Гриффине тренера, который способен вносить правильные коррективы»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер Шэмс Чарания назвал причины увольнения Эдриана Гриффина из «Милуоки».

«Бакс» перестали слушать Эдриана Гриффина и перестали видеть в нем тренера, который способен вносить правильные коррективы. И «Бакс», просто исходя из того, что мне рассказали, потеряли веру в то, что Эдриан Гриффин станет для них тем самым тренером, лучшим тренером.

«Бакс» не хотели терять праймовый сезон Лилларда и Янниса. Они хотели бороться за победу. И они собираются нанять тренера, который, по их мнению, позволит им выиграть чемпионат или побороться за титул, обеспечит команде наилучшие шансы на достижение этого результата», – информирует Чарания.

Также сообщается, что у Дэмиана Лилларда возникли сложности с адаптацией к атакующим схемам «Бакс» при Гриффине.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). 

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5 комментариев
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Да уж, а Док точно может вносить правильные коррективы? А то он единственный тренер, который слил больше одной серии плэй-офф, ведя 3-1
+10
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+10
Так-то всё верно. Милуоки в новом году играют на уровне Сперс, Гризлис, Орландо. Даже Буллз и Торонто в 2024 году играют лучше. См. пунктирную линию, отделяющую положительные и отрицательные команды:

https://sun9-42.userapi.com/impg/ou6gRPZf-IXrE4c2eSJ1nlhGBh70xghW-loXHg/zTy_jgKQaSY.jpg?size=1080x1084&quality=95&sign=6bdc46708d9c7a4262dc68ebf0b4ebd5&type=album

Другое дело, что Риверс-то чем лучше.
+2
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Изначально это было авантюрой
+1
0
+1
а Бакс - это кто? ну конкретно, кто перестал видеть? Гриффин - это не Бакс?
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Ответ Air Rodman
Так-то всё верно. Милуоки в новом году играют на уровне Сперс, Гризлис, Орландо. Даже Буллз и Торонто в 2024 году играют лучше. См. пунктирную линию, отделяющую положительные и отрицательные команды: https://sun9-42.userapi.com/impg/ou6gRPZf-IXrE4c2eSJ1nlhGBh70xghW-loXHg/zTy_jgKQaSY.jpg?size=1080x1084&quality=95&sign=6bdc46708d9c7a4262dc68ebf0b4ebd5&type=album Другое дело, что Риверс-то чем лучше.
Марионетки Вашингтон Генералс играют лучше Визардс)
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