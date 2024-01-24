Шэмс Чарания: «Бакс» перестали видеть в Гриффине тренера, который способен вносить правильные коррективы»
Инсайдер Шэмс Чарания назвал причины увольнения Эдриана Гриффина из «Милуоки».
«Бакс» перестали слушать Эдриана Гриффина и перестали видеть в нем тренера, который способен вносить правильные коррективы. И «Бакс», просто исходя из того, что мне рассказали, потеряли веру в то, что Эдриан Гриффин станет для них тем самым тренером, лучшим тренером.
«Бакс» не хотели терять праймовый сезон Лилларда и Янниса. Они хотели бороться за победу. И они собираются нанять тренера, который, по их мнению, позволит им выиграть чемпионат или побороться за титул, обеспечит команде наилучшие шансы на достижение этого результата», – информирует Чарания.
Также сообщается, что у Дэмиана Лилларда возникли сложности с адаптацией к атакующим схемам «Бакс» при Гриффине.
Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13).
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Другое дело, что Риверс-то чем лучше.