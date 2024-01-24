У Дэмиана Лилларда возникли сложности с адаптацией к атакующим схемам «Бакс» при Гриффине

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

У Дэмиана Лилларда возникли сложности с адаптацией к атакующим схемам «Бакс» .

Об этом информирует The Athletic.

«Как говорят источники в лиге, Лиллард провел большую часть этого сезона, испытывая проблемы из-за того, как «Бакс» действуют в атаке. И хотя он оставался терпеливым по отношению к тренерам и товарищам по команде, на Гриффина оказывалось неизбежное давление со стороны организации, чтобы он максимально использовал талант Лилларда. Клубу важно было подтвердить правильность решения расстаться с Дрю Холидэем, Грэйсоном Алленом и тремя пиками первого раунда ради его приобретения», – отмечает издание.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ну ничего, сейчас при Доке станет попроще
Конечно проще. Ведь схем не будет...
+59
-2
+57
Ну ничего, сейчас при Доке станет попроще
+33
0
+33
в защите по ̶х̶ уже, в атаке летсгоу.
+18
0
+18
у Дейма в Портленде всю карьеру схем не было, так что понятно откуда сложности
+12
-2
+10
А к защитным схемам Бакс, я так понимаю, он адаптировался легко?)
+8
0
+8
камон летс гоу легче будет понять
+6
-1
+5
Гриффин не нашел правильных слов чтобы объяснить атакующие схемы Лилларду.
+5
0
+5
Отправили защищающихся и пики в обмен на лого-стрелка. Браво!
+5
0
+5
Потеря Дрю главная проблема Бакс, даже если взамен вы получаете Дэйм тайм, защищаться кому? В ростере 7 человек, остальные персонажи уровня g лиги
+5
-1
+4
Ответ Rjcnbr
Конечно проще. Ведь схем не будет...
Может результаты и получше будут вообще без схем. Яннис и Дэйм после обмена всё твердили о своём пик-энд-ролле, а при Гриффине вообще его не играли. Совершенно непонятно почему.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий