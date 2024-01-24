У Дэмиана Лилларда возникли сложности с адаптацией к атакующим схемам «Бакс» при Гриффине

У Дэмиана Лилларда возникли сложности с адаптацией к атакующим схемам «Бакс» .

Об этом информирует The Athletic.

«Как говорят источники в лиге, провел большую часть этого сезона, испытывая проблемы из-за того, как «Бакс» действуют в атаке. И хотя он оставался терпеливым по отношению к тренерам и товарищам по команде, на Гриффина оказывалось неизбежное давление со стороны организации, чтобы он максимально использовал талант Лилларда. Клубу важно было подтвердить правильность решения расстаться с Дрю Холидэем, Грэйсоном Алленом и тремя пиками первого раунда ради его приобретения», – отмечает издание.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.