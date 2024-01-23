Эксперт Крис Мэнникс: «Ветераны «Бакс», включая Янниса, потеряли веру в Гриффина»
«Бакс» отправили в отставку главного тренера Эдриана Гриффина.
Эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс объяснил причину решения руководства клуба.
«Последние несколько недель в кругах НБА ходили слухи о том, что несколько ветеранов «Бакс», включая Янниса, потеряли веру в Гриффина. То, что казалось разумным назначением прошлой весной, так и не сработало», – пишет Мэнникс.
Либо это хитрый план, либо там полнейший хаос😏