Эксперт Крис Мэнникс: «Ветераны «Бакс», включая Янниса, потеряли веру в Гриффина»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Бакс» отправили в отставку главного тренера Эдриана Гриффина.

Эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс объяснил причину решения руководства клуба.

«Последние несколько недель в кругах НБА ходили слухи о том, что несколько ветеранов «Бакс», включая Янниса, потеряли веру в Гриффина. То, что казалось разумным назначением прошлой весной, так и не сработало», – пишет Мэнникс.

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13 комментариев
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Совесть свою Яннис потерял скорее
+12
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Коуч обидел Таннасиса, поэтому его сбрили, скриньте
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Ответ LBJ236
инфа сотка?
нет конечно, я рофлю
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+3
то как Гриффин поступил со Скоттсом- аукнулось. Видать не умеет выстраивать взаимоотношения, не всегда надо включать босса...
+2
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+2
Ответ Xellos Sama
Коуч обидел Таннасиса, поэтому его сбрили, скриньте
инфа сотка?
+1
0
+1
Ответ Nightyork97
Перед назначением Гриффина главным сам Яннис лично одобрил это решение. Думаем
Человек не может ошибаться?
+1
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Перед назначением Гриффина главным сам Яннис лично одобрил это решение. Думаем
+3
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То есть с другим тренером Лиллард+Бизли начнут защищаться???
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Так Янис же лично одобрял летом подписание этого тренера, чет быстро веру потеряли.
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и что, теперь Валерия Карпина ждут?
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Ответ paul_banks
Человек не может ошибаться?
Вполне, только вот не Яннис будет платить ему неустойку. Ну там сложно, я теперь вообще не понимаю кто там главный. Какую роль играет в этом Хорн, а какой к нему кредит доверия. А как владелец смотрит на это все. Слишком много вопросов. И как вообще пойдут тренировать с такой историей про увольнение с 30-13. Нужны подробности.
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Ответ Nightyork97
Вполне, только вот не Яннис будет платить ему неустойку. Ну там сложно, я теперь вообще не понимаю кто там главный. Какую роль играет в этом Хорн, а какой к нему кредит доверия. А как владелец смотрит на это все. Слишком много вопросов. И как вообще пойдут тренировать с такой историей про увольнение с 30-13. Нужны подробности.
Да, но это спорт, а точнее это жизнь. Приходится брать риски и иногда проигрывать. Да и другие команды(особенно Миннесота и Оклахома) не сидят на месте.

Либо это хитрый план, либо там полнейший хаос😏
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