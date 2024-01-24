Шакил О’Нил о возможном назначении Риверса в «Бакс»: «Док долго держался на одном титуле. Буду рад, если он завоюет еще один»

Шакил О’Нил отреагировал на возможное назначение Дока Риверса в «Бакс».

Специалист, который в 2008 году привел к чемпионству «Бостон», называется основным кандидатом на вакантную должность в « ».

«У Дока есть опыт общения с известными персонажами, большими именами, суперзвездами, а у «Бакс» есть Дэйм Лиллард и . И у него есть опыт работы в качестве тренера, ориентированного на оборону.

Важно хотеть играть в защите. Важно стремиться к тому, чтобы своевременно отбиваться в защите. И когда у вас в составе есть такой мощный дуэт, вы полагаетесь на своего тренера, но не так сильно.

Это дало бы шанс получить еще один. Док долго держался в этой лиге на одном титуле. Буду рад, если он завоюет еще один», – считает легендарный игрок, а ныне эксперт.