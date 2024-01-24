Шакил О’Нил о возможном назначении Риверса в «Бакс»: «Док долго держался на одном титуле. Буду рад, если он завоюет еще один»

Теги Док Риверс Шакил О′Нил Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Шакил О’Нил отреагировал на возможное назначение Дока Риверса в «Бакс».

Специалист, который в 2008 году привел к чемпионству «Бостон», называется основным кандидатом на вакантную должность в «Милуоки».

«У Дока есть опыт общения с известными персонажами, большими именами, суперзвездами, а у «Бакс» есть Дэйм Лиллард и Яннис. И у него есть опыт работы в качестве тренера, ориентированного на оборону.

Важно хотеть играть в защите. Важно стремиться к тому, чтобы своевременно отбиваться в защите. И когда у вас в составе есть такой мощный дуэт, вы полагаетесь на своего тренера, но не так сильно.

Это дало бы Риверсу шанс получить еще один. Док долго держался в этой лиге на одном титуле. Буду рад, если он завоюет еще один», – считает легендарный игрок, а ныне эксперт.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И потом он одним из первых это чудо будет хейтить
Бакс допустят большую ошибку назначив Дока
0
0
0
Как же он задолбал не топить плохих тренеров только потому, что они чёрные. На один халявный титул у Дока авоська провалов с топ игроками и хоть бы кто-то и что-то. Игроков же Шак макает с головой регулярно.
0
0
0
Кажется Бакс можно списывать
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий