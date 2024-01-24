Яннис Адетокумбо не хотел играть под руководством Ника Нерса и поддержал кандидатуру Эдриана Гриффина в межсезонье-2023

Яннис Адетокумбо не хотел играть под руководством Ника Нерса.

Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.

«Источники в лиге рассказывают, что желание Яннис играть за Гриффина правильнее описать как решимость играть за кого-то другого, кроме . Тот был одним из кандидатов на пост в межсезонье... Но источники информируют, что хотел, чтобы «Бакс» пошли в другом направлении и поддержал кандидатуру Гриффина», – отмечает Стейн.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.