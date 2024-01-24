Яннис Адетокумбо не хотел играть под руководством Ника Нерса и поддержал кандидатуру Эдриана Гриффина в межсезонье-2023

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Ник Нерс Марк Стейн Баскетбол

Яннис Адетокумбо не хотел играть под руководством Ника Нерса.

Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.

«Источники в лиге рассказывают, что желание Яннис играть за Гриффина правильнее описать как решимость играть за кого-то другого, кроме Ника Нерса. Тот был одним из кандидатов на пост в межсезонье... Но источники информируют, что Адетокумбо хотел, чтобы «Бакс» пошли в другом направлении и поддержал кандидатуру Гриффина», – отмечает Стейн.

Клуб из Вискониса во вторник отправил в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

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13 комментариев
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Нерс топ тренер и в Филадельфии это доказывает. Не в том направлении Бакс двинулись.
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Сейчас получит братка-мотиватора. Хамон Янис, ю кэн до ит, уайдер он оффэнс, тайтер он дифенс.
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Грек оставит после себя руины
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Ответ Igbin
В общем, пока Милуоки не избавятся от Янниса, этот цирк будет вечным. Но мерч сам себя не продаст, доходы от продажи билетов и трансляций тоже сами собой не появятся, поэтому этот цирк будет надолго.
что за чушь вы несёте? Избавляться от Янниса?
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Не всем суждено быть играющими ГМами звездами
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Ага, "камон, летс гоу" прямо таки тренер мечты афрогрека.
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Ответ Igbin
В общем, пока Милуоки не избавятся от Янниса, этот цирк будет вечным. Но мерч сам себя не продаст, доходы от продажи билетов и трансляций тоже сами собой не появятся, поэтому этот цирк будет надолго.
Только вот тот же самый Яннис принес Бакс первое за 50 лет чемпионство )
И в данный момент является лучшим игроком команды с отрывом.
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Гриффин не разговаривал со мной, мне нужны были слова поддержки.
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Ответ Кирилл
Только вот тот же самый Яннис принес Бакс первое за 50 лет чемпионство ) И в данный момент является лучшим игроком команды с отрывом.
Один принес? Напомню, что Атланту в финале Востока добивали без него, у него была травма. Соглашаясь с тем, что у него был огромный вклад в то чемпионство, отмечу, что вряд ли бы он добыл чемпионство без Миддлтона, Холидея, того же Бада. А сейчас Яннис своим желанием властвовать и всех нагибать в организации превращает Милуоки в посмешище.
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Хочется увидеть битву Филы и Милуоки в этом ПО
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Ответ Stinger033
Нерс топ тренер и в Филадельфии это доказывает. Не в том направлении Бакс двинулись.
Просто тренер должен быть черный, так что Нерс отпал сам собой.
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