Судьи допустили 10 ошибок в последние 2 минуты матча «Миннесота» – «Шарлотт»
НБА представила отчет о судействе в матче «Миннесота» – «Шарлотт».
В последние 2 минуты встречи судьи допустили 10 ошибок. «Хорнетс» по ходу отыгрались с «-18» и победили 128:125.
Шесть ошибок, включая эпизод с проходом Карла-Энтони Таунса в ключевой атаке на последних секундах, допущены в пользу «Шарлотт», три – в пользу «Миннесоты».
В одном из моментов арбитры записали фол не тому игроку (Брэндон Миллер вместо Пи Джей Вашингтона у гостей).
В случае с «Хорнетс» судьи упустили по два пробивных и непробивных фола, а также две пробежки.
Таунс в этот вечер набрал рекордные для «Вулвз» и для себя лично 62 очка.