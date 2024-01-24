Судьи допустили 10 ошибок в последние 2 минуты матча «Миннесота» – «Шарлотт»

НБА представила отчет о судействе в матче «Миннесота» – «Шарлотт».

В последние 2 минуты встречи судьи допустили 10 ошибок. «Хорнетс» по ходу отыгрались с «-18» и победили 128:125.

Шесть ошибок, включая эпизод с проходом Карла-Энтони Таунса в ключевой атаке на последних секундах, допущены в пользу « », три – в пользу «Миннесоты».

В одном из моментов арбитры записали фол не тому игроку (Брэндон Миллер вместо Пи Джей Вашингтона у гостей).

В случае с «Хорнетс» судьи упустили по два пробивных и непробивных фола, а также две пробежки.

Таунс в этот вечер набрал рекордные для «Вулвз» и для себя лично 62 очка.