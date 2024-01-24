Судьи допустили 10 ошибок в последние 2 минуты матча «Миннесота» – «Шарлотт»

Теги происшествия Шарлотт Миннесота НБА судьи Карл-Энтони Таунс Баскетбол

НБА представила отчет о судействе в матче «Миннесота» – «Шарлотт».

В последние 2 минуты встречи судьи допустили 10 ошибок. «Хорнетс» по ходу отыгрались с «-18» и победили 128:125.

Шесть ошибок, включая эпизод с проходом Карла-Энтони Таунса в ключевой атаке на последних секундах, допущены в пользу «Шарлотт», три – в пользу «Миннесоты».

В одном из моментов арбитры записали фол не тому игроку (Брэндон Миллер вместо Пи Джей Вашингтона у гостей).

В случае с «Хорнетс» судьи упустили по два пробивных и непробивных фола, а также две пробежки.

Таунс в этот вечер набрал рекордные для «Вулвз» и для себя лично 62 очка.

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2 комментария
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и они останутся работать? жесть, если я за свой рабочий день допущу 10 ошибок, мне точно конец, даже безотносительно вопроса подсуживания. я уже не говорю, что допустить 6 ошибок в пользу одной из команд, которая, к тому же, совершила камбек - это попахивает ну как минимум жеской предвзятостью))
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+3
Ответ 711M
и они останутся работать? жесть, если я за свой рабочий день допущу 10 ошибок, мне точно конец, даже безотносительно вопроса подсуживания. я уже не говорю, что допустить 6 ошибок в пользу одной из команд, которая, к тому же, совершила камбек - это попахивает ну как минимум жеской предвзятостью))
Вот это не понятно. Кто их судить будет за плохую работу, если лига заинтересованное лицо
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