Карл-Энтони Таунс о 62 очках с «Шарлотт»: «Сложно ощущать себя частью истории, когда такой матч завершается поражением»

Карл-Энтони Таунс отреагировал на 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт».

Центровой «Миннесоты» обновил клубный рекорд результативности, который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).

«Вулвз» уступили дома со счетом 125:128. Это 21-й случай в истории , когда игрок набирает 60 и более очков в проигранном матче.

«Сложно чувствовать себя хорошо, ощущать себя частью истории, когда такой матч завершается поражением.

Для нас не может быть никаких моральных побед. О чем-то подобном можно было говорить лишь раньше, когда у нас был условный результат 15-30 в таблице.

Но сейчас мы лидируем на Западе, мы одни из лучших во всей лиге. Так что никаких моральных побед. «Хороший матч, просто не смогли победить». Это больше не про нас. Мы должны находить способы и побеждать. Наша задача – выигрывать матчи. Сохранять лидерство на Западе. Самое важное сейчас – побеждать дома, защищать свою домашнюю площадку», – рассказал .