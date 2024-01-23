Карл-Энтони Таунс считает, что на нем нарушили правила в ключевой атаке матча с «Хорнетс»

Карл-Энтони Таунс не смог набрать очки в ключевой атаке матча с «Хорнетс».

Центровой «Миннесоты» встретил ожесточенное сопротивление во время прохода на последних секундах при счете 125:126.

Судьи не зафиксировали нарушение. Таунс активно выражал недовольство таким решением сразу после эпизода.

После точных тактических штрафных Лики Блэка Карл-Энтони смазал дальний бросок под сирену – 125:128.

Лидер «Вулвз» обновил клубный рекорд результативности (62 очка), который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).

44 очка пришлись на первую половину встречи. Карл-Энтони набрал всего четыре очка при 2 из 10 с игры в четвертой четверти, которую «Тимбервулвз» проиграли со счетом 18:36. Часть времени в решающие минуты КАТ провел на скамейке запасных.