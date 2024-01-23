Карл-Энтони Таунс считает, что на нем нарушили правила в ключевой атаке матча с «Хорнетс»

Теги Шарлотт Миннесота НБА Баскетбол - видео судьи Карл-Энтони Таунс Лики Блэк Баскетбол

Карл-Энтони Таунс не смог набрать очки в ключевой атаке матча с «Хорнетс».

Центровой «Миннесоты» встретил ожесточенное сопротивление во время прохода на последних секундах при счете 125:126.

Судьи не зафиксировали нарушение. Таунс активно выражал недовольство таким решением сразу после эпизода.

После точных тактических штрафных Лики Блэка Карл-Энтони смазал дальний бросок под сирену – 125:128.

Лидер «Вулвз» обновил клубный рекорд результативности (62 очка), который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).

44 очка Таунса пришлись на первую половину встречи. Карл-Энтони набрал всего четыре очка при 2 из 10 с игры в четвертой четверти, которую «Тимбервулвз» проиграли со счетом 18:36. Часть времени в решающие минуты КАТ провел на скамейке запасных.

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14 комментариев
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Чистейший фол
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дичь конечно со стороны судей. решили матч.
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Думаю, НБА признает, что судьи здесь ошиблись.
Но попутно даст эпизоды где надо было свистеть нарушения игроков Миннесоты.
(на Ламело, например, в концовке. Было очень похоже).
В общем, скажут - получилось и туда и сюда...сиди на одном месте ровно, Карл и радуйся что не оштрафовали.
+7
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+7
Судьи должны, наконец, решить и сделать публичное заявление: либо они слепые, либо умственно отсталые, либо предвзятые. Я не понимаю, как в эпоху видео повторов можно пропускать такие нарушения. Ну сомневаешься ты, иди посмотри повтор.
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+7
если это не фол,то стоит убрать все штрафные у Эмбиида) таунса не особо перевариваю,но тут жесть + карьерхай испортили.
+5
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+4
Ответ Учительгода2020
Чистейший фол
Один из фолов Розира или фол Блэка чистейший? :)
Непонятно, почему единственное число используете
+5
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Треш. Двое судей под 45 стоят и имели хороший вид на эпизод
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+3
Ответ ГРУПА ЗИСК
откровенно говоря, даже с этим нарушением, КАТ должен сам на себя пенять во второй половине
какая разница? судьи решили исход грубейшей ошибкой, дав преимущество другой команде.
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Ответ Misha_Sapunov
дичь конечно со стороны судей. решили матч.
откровенно говоря, даже с этим нарушением, КАТ должен сам на себя пенять во второй половине
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Ответ Владимир Мизгинов
Судьи должны, наконец, решить и сделать публичное заявление: либо они слепые, либо умственно отсталые, либо предвзятые. Я не понимаю, как в эпоху видео повторов можно пропускать такие нарушения. Ну сомневаешься ты, иди посмотри повтор.
Так правилами запрещено. Если судья проглотил свисток, то всё, момент заигран. Та же история была год назад, когда судьи решили одним no call исход матча Бостон-Лейкерс, матча-витрины НБА. Арбитр стоял в метре от эпизода, видел как Тейтум бьёт по руке Леброну, но промолчал.

Можно вспомнить вопиющий заступ КД в игре с Рокетс в 2018. Арбитр также стоял и смотрел, как Дюрэнт спасает мяч из аута, находясь обеими ногами за лицевой)) Арбитр всё прекрасно видит, но не свистит. Почему так?

Нужно быть безумцем, чтобы верить в кристальную честность арбитров НБА. Некоторые друзья Донахи по-прежнему работают в лиге, это вопиющий факт. Самого Донахи в лиге давно уже нет, но вот его дело живёт и процветает, уверен на 100%
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Да уж порой судьи свистят и на менее очевидных фолах.
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Ответ Misha_Sapunov
какая разница? судьи решили исход грубейшей ошибкой, дав преимущество другой команде.
Судьи неправы, вопросов нет вообще. Но камон, они 4 четверть начинали с преимуществом в 12 очков, а за 2 минуты до конца уже проигрывали в 5 очков, а самого КАТа отправили на скамейку. 2 из 10 с игры за четверть в итоге в погоне за 70 очками как у Эмбиида
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