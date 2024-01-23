Карл-Энтони Таунс считает, что на нем нарушили правила в ключевой атаке матча с «Хорнетс»
Карл-Энтони Таунс не смог набрать очки в ключевой атаке матча с «Хорнетс».
Центровой «Миннесоты» встретил ожесточенное сопротивление во время прохода на последних секундах при счете 125:126.
Судьи не зафиксировали нарушение. Таунс активно выражал недовольство таким решением сразу после эпизода.
После точных тактических штрафных Лики Блэка Карл-Энтони смазал дальний бросок под сирену – 125:128.
Лидер «Вулвз» обновил клубный рекорд результативности (62 очка), который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).
44 очка Таунса пришлись на первую половину встречи. Карл-Энтони набрал всего четыре очка при 2 из 10 с игры в четвертой четверти, которую «Тимбервулвз» проиграли со счетом 18:36. Часть времени в решающие минуты КАТ провел на скамейке запасных.
Но попутно даст эпизоды где надо было свистеть нарушения игроков Миннесоты.
(на Ламело, например, в концовке. Было очень похоже).
В общем, скажут - получилось и туда и сюда...сиди на одном месте ровно, Карл и радуйся что не оштрафовали.
Непонятно, почему единственное число используете
Можно вспомнить вопиющий заступ КД в игре с Рокетс в 2018. Арбитр также стоял и смотрел, как Дюрэнт спасает мяч из аута, находясь обеими ногами за лицевой)) Арбитр всё прекрасно видит, но не свистит. Почему так?
Нужно быть безумцем, чтобы верить в кристальную честность арбитров НБА. Некоторые друзья Донахи по-прежнему работают в лиге, это вопиющий факт. Самого Донахи в лиге давно уже нет, но вот его дело живёт и процветает, уверен на 100%