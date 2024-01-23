Крис Финч о выступлении «Вулвз» в матче с «Хорнетс»: «Отвратительная игра в защите и незрелый баскетбол. Получили ровно то, что заслужили»

Теги Шарлотт Миннесота НБА Крис Финч Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Крис Финч раскритиковал «Миннесоту» после поражения от «Шарлотт».

Главный тренер «Тимбервулвз» остался недоволен действиями подопечных, которые упустили «+18» и проиграли дома одному из аутсайдеров сезона.

«Отвратительная игра в защите и незрелый баскетбол», – констатировал тренер.

Далее Финч раскритиковал своих баскетболистов за реакцию на игру Карла-Энтони Таунса, который набрал 44 очка уже в первой половине. По мнению специалиста, после этого команда перестала показывать правильный баскетбол.

«Часто так бывает, что когда кто-то набирает несколько очков подряд, команда начинает играть на такого баскетболиста, того, кто поймал кураж. Это нормально – искать эту горячую руку, но в какой-то момент все же необходимо возвращаться к правильной игре, делать на площадке правильные вещи.

Есть много способов проявить незрелость. И мы увидели много подобных моментов в нашем составе. Мы проявили неуважение к баскетболу и самим себе, получив в итоге именно то, что заслужили», – считает Финч.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий