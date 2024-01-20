Кармело Энтони о самой странной причине для пропуска матча: «Один игрок поскользнулся в душе»

Теги Кармело Энтони НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Кармело Энтони назвал самую странную причину для пропуска матча НБА.

Центровой «Портленда» Деандре Эйтон на этой неделе не смог сыграть из-за того, что застрял у себя на районе в связи с холодной погодой и скользкими дорогами.

Данная ситуация побудила экс-игрока НБА вспомнить еще одно необычное происшествие.

«Кто-то поскользнулся в душе. Я слышал это от одного из игроков, но также был случай с человеком из близкого окружения в моей команде, он рассказывал то же самое.

Поскользнуться в душе – это как вообще? Прежде всего, что ты такого делаешь в душе, чтобы поскользнуться там? Зачем так активно двигаться в душе?» – произнес Энтони.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Поскользнуться в душе – это как вообще?"

Действительно, невозможно же представить такое
+23
0
+23
Слишком много Кармело, поднадоел уже
+10
0
+10
Джон Уолл?
+7
0
+7
"застрял у себя на районе" 😂
+5
0
+5
Ответ 36_i_8
Слишком много Кармело, поднадоел уже
Валера поймал куша **** не спеша)
+3
0
+3
Я так понимаю, Кармело там наговорил новостей на пару лет вперед
+2
0
+2
Я бы сказал, что это самая банальная причина
0
0
0
История с Бузером, который руку сломал споткнувшись о сумку дома, самая нелепая
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий