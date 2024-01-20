Кармело Энтони о самой странной причине для пропуска матча: «Один игрок поскользнулся в душе»
Кармело Энтони назвал самую странную причину для пропуска матча НБА.
Центровой «Портленда» Деандре Эйтон на этой неделе не смог сыграть из-за того, что застрял у себя на районе в связи с холодной погодой и скользкими дорогами.
Данная ситуация побудила экс-игрока НБА вспомнить еще одно необычное происшествие.
«Кто-то поскользнулся в душе. Я слышал это от одного из игроков, но также был случай с человеком из близкого окружения в моей команде, он рассказывал то же самое.
Поскользнуться в душе – это как вообще? Прежде всего, что ты такого делаешь в душе, чтобы поскользнуться там? Зачем так активно двигаться в душе?» – произнес Энтони.
Действительно, невозможно же представить такое