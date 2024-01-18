Деандре Эйтон не смог приехать на матч против «Бруклина» из-за гололедицы

Теги Бруклин Портленд НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Деандре Эйтон не смог приехать на игру против «Нетс» из-за гололедицы.

Центровой «Портленда» не смог выехать из своего района и добраться до арены из-за обледеневших автодорог.

Эйтон пытался выехать в течение нескольких часов, сообщает обозреватель «Блэйзерс» Кейси Холдал. На помощь были вызваны сотрудники команды, но в итоге игрок так и не смог справиться с проблемой.

Главный тренер «Блэйзерс» Чонси Биллапс сказал перед игрой, что давно не видел таких погодных условий, хотя раньше жил в более холодном климате.

20 комментариев
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Ответ Nightyork97
Какой-то бред, у него такой автопарк, что доехал бы 100%. В приставку играл как обычно
Он на холме живет + такому льду пофиг на его автопарк. Из того района никто не выезжает, почитайте что пишут жители Портленда, они подтверждают что с района Эйтона не выбраться, и сами оказывались в таких ситуациях
+27
-2
+25
У нас на улице 5 домов, вчера соседей из сугроба вытягивал. Хорошо, что на улице есть старик-тракторист, выручает нас. Примечательно, никто на работу не опоздал.
+23
-1
+22
За несколько часов можно было и пешком дойти))
+21
-4
+17
Ответ Аслан Танкебаев
Они не добрались до него, вы можете зайти в твиттер Кейси Холдела, позже в том же посте он пояснил что работники не смогли до него добраться.
Ну послала бы Аллен вертолёт за ним чтоли. Не, кроме шуток.
Даже если сесть негде, скинули бы ему лестницу и в стиле Джеймса Бонда... )) Вот это был бы эпик. Во все эфиры попало бы.
+8
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+8
Ответ Tiemme
За несколько часов можно было и пешком дойти))
Ну, я бы глянул как ты в мороз и гололед, выбрался из холма))
А тебе ещё играть надо, так даже работяги не делают, потому что им потом до дома не добраться.
+13
-5
+8
Ответ Archer_Great
Так ведь ребята из команды как-то добрались до него, чтобы попытаться помочь. Неужели нельзя было тупо взять его с собой, когда ехали обратно. Или они тоже не смогли уехать, поэтому сейчас все вместе зависают у Эйтона, играя в НБА2к на PS и с пиццей?))
Они не добрались до него, вы можете зайти в твиттер Кейси Холдела, позже в том же посте он пояснил что работники не смогли до него добраться.
+5
0
+5
Мда, не то что в теплом Финиксе. Ещё и в аварию попасть наверно можно.
+4
0
+4
Ответ Ryan T.
Ну послала бы Аллен вертолёт за ним чтоли. Не, кроме шуток. Даже если сесть негде, скинули бы ему лестницу и в стиле Джеймса Бонда... )) Вот это был бы эпик. Во все эфиры попало бы.
Такой сценарий и мне нравится
А если бы спрыгнул над ареной с парашютом😂😂
Ну благо хотя бы без него выиграли.
+4
0
+4
В итоге выиграли и без него)
+2
0
+2
Ответ Аслан Танкебаев
Ну, я бы глянул как ты в мороз и гололед, выбрался из холма)) А тебе ещё играть надо, так даже работяги не делают, потому что им потом до дома не добраться.
Эйтон зарабатывает 30 млн долларов за сезон. С учетом его травм и распределения нагрузок он играет не более 60 матчей. Соответственно, за 1 матч он зарабатывает 500 К долларов! За такие деньги, я бы как угодно доковылял бы до работы!!
+4
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+2
🤣
+2
-1
+1
да просто катка в Колде затянулась
+2
-1
+1
на летней резине до сих пор гоняет парень
+1
0
+1
Ответ Forza
С чего ты взял, что сотрудники клуба к нему смогли доехать, а потом смогли уехать?
А в новости есть информация, что они НЕ смогли добраться? Написано, что были вызваны, но в итоге проблема не решилась. Чувствуете, что не хватает нехилого такого пласта в этой истории?) Я предположил, что они доехали и не смогли помочь.

Вопрос к подаче новости - она кривоватая; этим грешат некоторые авторы, но не критично, скорее на уровне "ну бывает")
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Ответ Archer_Great
А, ну то есть чуваки из команды приехали к Эйтону помочь решить проблему. Постояли-подумали, не получилось, и такие: "Лан, бро, сиди дома, прикроем тебя перед Чонси" - сели в тачку и уехали. Кто-то где-то явно брейнлагнул)
С чего ты взял, что сотрудники клуба к нему смогли доехать, а потом смогли уехать?
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