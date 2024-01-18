Деандре Эйтон не смог приехать на матч против «Бруклина» из-за гололедицы
Деандре Эйтон не смог приехать на игру против «Нетс» из-за гололедицы.
Центровой «Портленда» не смог выехать из своего района и добраться до арены из-за обледеневших автодорог.
Эйтон пытался выехать в течение нескольких часов, сообщает обозреватель «Блэйзерс» Кейси Холдал. На помощь были вызваны сотрудники команды, но в итоге игрок так и не смог справиться с проблемой.
Главный тренер «Блэйзерс» Чонси Биллапс сказал перед игрой, что давно не видел таких погодных условий, хотя раньше жил в более холодном климате.
Даже если сесть негде, скинули бы ему лестницу и в стиле Джеймса Бонда... )) Вот это был бы эпик. Во все эфиры попало бы.
А тебе ещё играть надо, так даже работяги не делают, потому что им потом до дома не добраться.
А если бы спрыгнул над ареной с парашютом😂😂
Ну благо хотя бы без него выиграли.
Вопрос к подаче новости - она кривоватая; этим грешат некоторые авторы, но не критично, скорее на уровне "ну бывает")