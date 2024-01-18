Деандре Эйтон не смог приехать на матч против «Бруклина» из-за гололедицы

Деандре Эйтон не смог приехать на игру против «Нетс» из-за гололедицы.

Центровой « » не смог выехать из своего района и добраться до арены из-за обледеневших автодорог.

пытался выехать в течение нескольких часов, сообщает обозреватель «Блэйзерс» Кейси Холдал. На помощь были вызваны сотрудники команды, но в итоге игрок так и не смог справиться с проблемой.

Главный тренер «Блэйзерс» Чонси Биллапс сказал перед игрой, что давно не видел таких погодных условий, хотя раньше жил в более холодном климате.