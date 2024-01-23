Игорь Кочарян перед игрой с УНИКСом: «Надеюсь, дадим бой хорошей команде. Готовимся показать качественный баскетбол»

Теги УНИКС Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Игорь Кочарян поделился ожиданиями от матча с УНИКСом.

Генеральный директор МБА обозначил ключевые факторы предстоящей встречи.

– Готовимся к домашнему матчу с УНИКСом. Вернулись в строй уже окончательно Коновалов и Якушин. Потому что в Астане несколько дней назад они фактически провели только одну тренировку с командой, и кондиции в той игре не были оптимальными. Теперь они получше. Сейчас самое главное – восстановить силы. Потому что у нас был непростой выезд в Пермь и Астану. Это достаточно долго и физически, и эмоционально нелегко. Поэтому сейчас немножко перевели дух. Надеюсь, что дадим бой хорошей команде, готовимся показать качественный баскетбол.

– Готовы сотворить сенсацию в этой игре?

– Громких заявлений не хочется делать. Но надеюсь, что, если будем придерживаться своих принципов в защите и будем держать плотность, то и нападение у нас придет. Потому что мы часто зависимы эмоционально от защиты. Когда мы упираемся, держим структуру и плотность в защите, команда, играющая быстро, получает определенный заряд для нападения, поэтому уже приходится проще. Так что в предстоящем матче многое будет решать защита. Надеюсь, наши задумки нам удастся реализовать.

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