Игорь Кочарян: «В кресле Василия Карасева люфтов не предусмотрено. Результат придет»

Теги Василий Карасев Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян в эфире тележурнала «Вид сверху» заявил, что вопрос об увольнении Василия Карасева в клубе не стоит.

«Второй сезон всегда дается тяжелее. К нам относятся уже совсем по-другому, понимают, на каком уровне мы можем играть. Это этап развития каждого игрока в отдельности и системы в целом. Важно то, как мы реагируем на новые обстоятельства. Идет рабочий процесс, мы обязательно прибавим. 

Сколько должен проиграть клуб, чтобы кресло Василия Карасева закачалось? Знаете, конструктивная особенность кресла Василия Николаевича не предусматривает любого рода люфтов. Мы знаем, над чем нам нужно работать и делаем это. Именно через работу мы все преодолеем и результат придет», – сказал Кочарян.

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