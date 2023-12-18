Игорь Кочарян после «-45» от «Зенита»: «Вопрос об отставке главного тренера МБА не стоит»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян отреагировал на разгромное поражение от « » (48:93) в матче лиги ВТБ.

– В чем причина такого крупного поражения в домашнем матче с «Зенитом»?

– Сложно после такой неудачной игры по горячим следам делать оценки. Надо смотреть видео и разбираться. Но, прежде всего, понятно, что это в области психологии, наверное, лежит проблема. Достойно играть две четверти, а потом развалиться в третьей‑четвертой – здесь никаких оправданий нет. Перед своими болельщиками и своими семьями нельзя так выглядеть. Если мы хотим чего‑то добиваться, то не можем себе позволять играть в такой баскетбол, какой у нас был в третьей и четвертой четвертях.

– МБА неудачно играет в последнее время. Вопрос об отставке главного тренера не стоит?

– Нет, вопрос не стоит. Есть проблемы, есть моменты, которые нужно улучшать. И по игре, и в плане психологии. Проблемы понятные. Не всегда получается удачно с ними справляться. Но понимание того, что мы делаем не так, у нас есть. Где‑то больше усилий игроки должны прикладывать, чтобы исправить ситуацию. И тренеры, и мы, менеджмент. Будем стараться общими усилиями выправить ситуацию.