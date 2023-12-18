Игорь Кочарян после «-45» от «Зенита»: «Вопрос об отставке главного тренера МБА не стоит»

Теги Зенит Василий Карасев Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян отреагировал на разгромное поражение от «Зенита» (48:93) в матче Единой лиги ВТБ.

– В чем причина такого крупного поражения в домашнем матче с «Зенитом»?

– Сложно после такой неудачной игры по горячим следам делать оценки. Надо смотреть видео и разбираться. Но, прежде всего, понятно, что это в области психологии, наверное, лежит проблема. Достойно играть две четверти, а потом развалиться в третьей‑четвертой – здесь никаких оправданий нет. Перед своими болельщиками и своими семьями нельзя так выглядеть. Если мы хотим чего‑то добиваться, то не можем себе позволять играть в такой баскетбол, какой у нас был в третьей и четвертой четвертях.

– МБА неудачно играет в последнее время. Вопрос об отставке главного тренера не стоит?

– Нет, вопрос не стоит. Есть проблемы, есть моменты, которые нужно улучшать. И по игре, и в плане психологии. Проблемы понятные. Не всегда получается удачно с ними справляться. Но понимание того, что мы делаем не так, у нас есть. Где‑то больше усилий игроки должны прикладывать, чтобы исправить ситуацию. И тренеры, и мы, менеджмент. Будем стараться общими усилиями выправить ситуацию.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий