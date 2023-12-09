Игорь Кочарян о серии поражений: «У МБА не самый лучший период. Но все это тоже этап развития»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян оценил нынешнее положение команды.

МБА имеет серию из четырех поражений и идет в нижней части турнирной таблицы.

– Матч с « »? Чемпионат Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне настолько непредсказуемый и ровный, что в каждом матче можно ожидать, что любая команда может быть обыграна. У нас на данном этапе сезона не самый лучший период, прежде всего психологически. Потому что несколько матчей проиграли. Но все это тоже этап развития, этап непростого сезона. Это такой момент, который, наверное, каждая команда переживает. И сейчас очень важно сохранить настрой на плотную защиту и через защиту вернуть себе психологическую уверенность в нападении.

Мы сейчас больше отталкиваемся от своего психологического состояния, от того, насколько можем держать удар. И важно в разные периоды карьеры и отрезки сезона выдержать натиск и давление. Каждая игра сейчас достаточно плотная, поэтому через такие матчи можно и развиваться. Посмотрим, как нам удастся справиться с этим давлением.

– МБА играет дома, это, наверное, плюс в предстоящей игре?

– Сейчас прежде всего должна произойти работа над своим состоянием и ошибками. Не очень важно, дома будем играть или на выезде. Для нашей команды это двоякая ситуация: дома еще больше давления на ребят. В принципе же от домашней игры есть как плюсы, так и минусы. Мы должны выполнить план на матч, выйти из в некотором смысле отрицательного состояния после поражения от «Автодора» и показать хороший баскетбол.