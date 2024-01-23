Грегг Попович об Эмбииде перед 70-очковым матчем: «Да мы порвем его!»

Теги Филадельфия Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Грегг Попович пошутил над Джоэлом Эмбиидом перед матчем между командами.

Главный тренер «Сан-Антонио» во время пресс-конференции рассказал, как техасцы собираются сдерживать лидера «Филадельфии», который впервые сошелся с молодой звездой «Сперс» Виктором Вембаньямой.

«Да мы порвем его! Я сказал Вемби приклеиться к нему, упереться задом в живот, а потом как дать через него сверху. Мы этого Эмбиида воткнем прямо в корзину. Вот такие у нас ожидания, а какими еще они могут быть... Только не говорите Вемби, что я произнес это», – заявил Попович.

Эмбиид в понедельник набрал рекордные в клубной истории 70 очков, «Сиксерс» победили 133:123.

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8 комментариев
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Если склеить все интервью Поповича может хватить на неплохую карьеру стендап комика.
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Грегг большой молодец и классный тренер 👍🏻 Прекрасное чувство юмора, плюс снимает давление с команды (и лично с Виктора), у которой нужно пережить перестройку.
Уважение и здоровый смех )))
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Очень яркий тип, лиге будет его не хватать, цените момент!
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Поп прекрасен как и всегда. Троллить прессу одно из любимых его занятий.
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Ну Вембаньяма набрал 33, недурно так-то против МВП.
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