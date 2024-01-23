Грегг Попович об Эмбииде перед 70-очковым матчем: «Да мы порвем его!»

Грегг Попович пошутил над Джоэлом Эмбиидом перед матчем между командами.

Главный тренер « » во время пресс-конференции рассказал, как техасцы собираются сдерживать лидера «Филадельфии», который впервые сошелся с молодой звездой «Сперс» Виктором Вембаньямой.

«Да мы порвем его! Я сказал Вемби приклеиться к нему, упереться задом в живот, а потом как дать через него сверху. Мы этого Эмбиида воткнем прямо в корзину. Вот такие у нас ожидания, а какими еще они могут быть... Только не говорите , что я произнес это», – заявил .

в понедельник набрал рекордные в клубной истории 70 очков, «Сиксерс» победили 133:123.