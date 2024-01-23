Джоэл Эмбиид о рекордном матче: «Я зол на себя – смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон»
Джоэл Эмбиид подвел итоги матча с «Сан-Антонио».
Звездный центровой «Филадельфии» набрал рекордные в карьере и клубной истории 70 очков в победной встрече (133:123).
«На самом деле я зол на себя, потому что смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон.
Я превзошел клубный рекорд Уилта? У него много достижений. Быть с ним в одном обсуждении – это здорово. Отличный вечер, отличный матч. У меня пошла игра. Ребята продолжали давать мне мяч, а я попадал, завершал атаки.
Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол». Мы старались показывать правильный баскетбол.
На площадке в четвертой четверти шла борьба. Мне казалось, что я должен вернуться (у Эмбиида было 59 очков по итогам трех четвертей, повторение личного рекорда – Sports.ru). Снова оказавшись на паркете, подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это», – заявил Эмбиид.
Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол».
И
подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это»
Так играть в баскетбол или набивать стату?
Но можно же и сказать по другому :Никола стал готовится к ПО, последние 2 месяца, и это дало свои результаты. Поменял МВП на более важное МВП. - :)
Для сравнения - Джоэль провел 36 минут, промазал только 2 штрафных из 23-х. При желании конечно можно было бы замахнуться на рекорд Коби. Но задачи такой не стояло и правильно. Важно всем всё доказать в ПО.