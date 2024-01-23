Джоэл Эмбиид о рекордном матче: «Я зол на себя – смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон»

Теги Уилт Чемберлен Филадельфия Сан-Антонио НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид подвел итоги матча с «Сан-Антонио».

Звездный центровой «Филадельфии» набрал рекордные в карьере и клубной истории 70 очков в победной встрече (133:123).

«На самом деле я зол на себя, потому что смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон.

Я превзошел клубный рекорд Уилта? У него много достижений. Быть с ним в одном обсуждении – это здорово. Отличный вечер, отличный матч. У меня пошла игра. Ребята продолжали давать мне мяч, а я попадал, завершал атаки.

Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол». Мы старались показывать правильный баскетбол.

На площадке в четвертой четверти шла борьба. Мне казалось, что я должен вернуться (у Эмбиида было 59 очков по итогам трех четвертей, повторение личного рекорда – Sports.ru). Снова оказавшись на паркете, подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это», – заявил Эмбиид.

 

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14 комментариев
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2 штрафных смазал, не дело
+22
-2
+20
Ответ Мурзин Ринат
В том сезоне Никола слил концовку сезона , так что по делу был мвп)
А у Вас сезон из скольких матчей состоит то?
+10
-4
+6
Явно заговаривается от счастья...
Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол».
И
подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это»
Так играть в баскетбол или набивать стату?
+9
-4
+5
Ответ scorp19
Против Детройта можешь ещё 80 выбить. А потом отлетай с чистой совестью во втором раунде со статой по 20 очков от Атланты какой-нибудь .
Какую-нибудь Атланту Эмбиид свипнет набирая по 40 даже если ему ночью перед серией всю команду на Детройт поменяют. Меньше хейта, отдайте должное человеку, который проводит великолепный сезон
+6
-1
+5
в этом сезоне возьмет мвп, но уже заслуженный
+10
-7
+3
Ответ Мурзин Ринат
Ну Никола перестал стараться последние 2 месяца, это было видно
Извини ошибка в прочтении твоего поста. - :) поэтому и вопрос такой глупый.
Но можно же и сказать по другому :Никола стал готовится к ПО, последние 2 месяца, и это дало свои результаты. Поменял МВП на более важное МВП. - :)
+2
-1
+1
Против Детройта можешь ещё 80 выбить. А потом отлетай с чистой совестью во втором раунде со статой по 20 очков от Атланты какой-нибудь .
+4
-4
0
Что важно знать. В 1967 году Чемберлен для своего рекорда вообще не уходил с площадки - провел все 48 минут. 22 раза вставал на линию, из них только 8 попал. Сделал аж 34 подбора, просто издевался над бедными Чикаго с будущим тренером Юты Джерри Слоуном.

Для сравнения - Джоэль провел 36 минут, промазал только 2 штрафных из 23-х. При желании конечно можно было бы замахнуться на рекорд Коби. Но задачи такой не стояло и правильно. Важно всем всё доказать в ПО.
0
0
0
Ответ Abdul Aziz
в этом сезоне возьмет мвп, но уже заслуженный
В том сезоне Никола слил концовку сезона , так что по делу был мвп)
+14
-14
0
Ответ ПП ПП
Явно заговаривается от счастья... Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол». И подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это» Так играть в баскетбол или набивать стату?
Так шанс на что? На победу вестимо
0
0
0
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