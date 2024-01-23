Джоэл Эмбиид подвел итоги матча с «Сан-Антонио».

Звездный центровой «Филадельфии» набрал рекордные в карьере и клубной истории 70 очков в победной встрече (133:123).

«На самом деле я зол на себя, потому что смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон.

Я превзошел клубный рекорд ? У него много достижений. Быть с ним в одном обсуждении – это здорово. Отличный вечер, отличный матч. У меня пошла игра. Ребята продолжали давать мне мяч, а я попадал, завершал атаки.

Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол». Мы старались показывать правильный баскетбол.

На площадке в четвертой четверти шла борьба. Мне казалось, что я должен вернуться (у было 59 очков по итогам трех четвертей, повторение личного рекорда – Sports.ru). Снова оказавшись на паркете, подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это», – заявил Эмбиид.