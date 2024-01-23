Кевин Дюрэнт не мог поверить, что Джоэл Эмбиид набрал 70 очков.

Звездный форвард « » узнал о перфомансе центрового «Филадельфии» после матча с «Чикаго», в котором исполнил победный бросок.

«70!? Черт.

Слышал, что Таунс тут набрал 40 за половину... Уровень мастерства в лиге просто невероятный. Тренеры тоже работают в этом направлении, над атакой. Столько разных комбинаций разыгрывается, чтобы, например, вывести «большого» на 3-очковый бросок. Тренеры изобретательны в том, чтобы предоставлять лучшим игрокам хорошие возможности.

На площадке куча снайперов и людей, которые способны проникать под кольцо. В лиге куча бигменов, которые запросто бросают дальние трехочковые, спокойно атакуют с ведения», – произнес .