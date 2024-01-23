Джоэла Эмбиида несколько раз облили водой после матча, в котором он набрал 70 очков
Партнеры по «Сиксерс» поздравили Джоэла Эмбиида с рекордным перфомансом.
Центровой «Филадельфии» набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио» (133:123).
Вскоре после сирены одноклубники облили Джоэла холодной водой. История повторилась, когда лидер «Сиксерс» оказался в раздевалке.
Эмбиид превзошел клубный рекорд, который ранее был установлен легендарным бигменом Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году).
Будет в следующий раз Эмбиид знать, что бывает за Такое )))