Джоэла Эмбиида несколько раз облили водой после матча, в котором он набрал 70 очков

Партнеры по «Сиксерс» поздравили Джоэла Эмбиида с рекордным перфомансом.

Центровой «Филадельфии» набрал 70 очков в победном матче с « » (133:123).

Вскоре после сирены одноклубники облили холодной водой. История повторилась, когда лидер «Сиксерс» оказался в раздевалке.

Эмбиид превзошел клубный рекорд, который ранее был установлен легендарным бигменом Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году).