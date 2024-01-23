Джоэла Эмбиида несколько раз облили водой после матча, в котором он набрал 70 очков

Теги Филадельфия Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Партнеры по «Сиксерс» поздравили Джоэла Эмбиида с рекордным перфомансом.

Центровой «Филадельфии» набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио» (133:123).

Вскоре после сирены одноклубники облили Джоэла холодной водой. История повторилась, когда лидер «Сиксерс» оказался в раздевалке. 

Эмбиид превзошел клубный рекорд, который ранее был установлен легендарным бигменом Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году).

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6 комментариев
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Чей-то ребёнок в раздевалке тоже оторвался от души ))
Будет в следующий раз Эмбиид знать, что бывает за Такое )))
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Как это возможно вообще? 70 очков...
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Ща простудится и в Денвер не поедет))
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Нафиг-нафиг, надо сразу убегать домой.
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