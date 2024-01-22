«Сакраменто» заинтересован в услугах Кайла Кузмы

«Сакраменто» проявляет интерес к Кайлу Кузме .

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Кингз» выступают еще одним контендером от Западной конференции, равно как и « », который является поклонником », – информирует Стейн.

«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.

28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.