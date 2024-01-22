«Сакраменто» заинтересован в услугах Кайла Кузмы

Теги возможные переходы Даллас Сакраменто НБА Вашингтон Кайл Кузма Марк Стейн Баскетбол

«Сакраменто» проявляет интерес к Кайлу Кузме .

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Кингз» выступают еще одним контендером от Западной конференции, равно как и «Даллас», который является поклонником Кузмы», – информирует Стейн.

«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.

28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Адилет Сапаров
Не пойму че так все вцепились в этого Кузьму?)
Рынок бедный, развал Чикаго похоже отменяется. Шарлот с новым владельцем тоже врядли в распродажу пойдут.
Сиакама уже увели. Остались Грант да Кузма. А у Кузмы еще и очень приятный контракт с понижением. В дальнейшем дает возможности еще усилится.
+10
-1
+9
Не пойму че так все вцепились в этого Кузьму?)
+9
-1
+8
Ответ Gsfgsg Sgsgsdg
видно за него ничего не просят. за таких приплачивают чтобы избавиться
На свои деньги он играет вполне, просто сам клуб дно. В контендере он вполне может приносить пользу при правильном использовании.
+7
0
+7
Ответ Адилет Сапаров
Не пойму че так все вцепились в этого Кузьму?)
Чемпионское ДНК хотят урвать
+3
-1
+2
Ответ xamer 9
Кстати, только у него и у Авдии впервые увидел, что бывают такие контракты с понижением. Это Вашингтон где то считерил, или это нормально такое подписывать?
В nba live еще с 2008 года можно было такие контракты подписывать. Полагаю в реальности тоже всегда были.
+1
0
+1
Ответ xamer 9
Кстати, только у него и у Авдии впервые увидел, что бывают такие контракты с понижением. Это Вашингтон где то считерил, или это нормально такое подписывать?
Можно, в лиге десяток таких контрактов. Насколько я понимаю, процент ежегодного снижения ограничен, то есть нельзя, например, в первый заплатить 40, а в следующие два по 10. Но вот типа 22-20-18 можно
+1
0
+1
Фанаты Каралей уже 2 месяца говорят о Кузьме
0
0
0
Кидд может заманить его к себе, по старой дружбе. Но зачем он нужен им, немного непонятно
0
0
0
во во во Сакраменто норм. лишь бы не в Даллас
0
0
0
Ответ Mr.BadGuy
Рынок бедный, развал Чикаго похоже отменяется. Шарлот с новым владельцем тоже врядли в распродажу пойдут. Сиакама уже увели. Остались Грант да Кузма. А у Кузмы еще и очень приятный контракт с понижением. В дальнейшем дает возможности еще усилится.
Кстати, только у него и у Авдии впервые увидел, что бывают такие контракты с понижением. Это Вашингтон где то считерил, или это нормально такое подписывать?
0
0
0
Ответ rembrandao
На свои деньги он играет вполне, просто сам клуб дно. В контендере он вполне может приносить пользу при правильном использовании.
Но в Далласе очень сомнительно.
0
0
0
Ответ Адилет Сапаров
Но в Далласе очень сомнительно.
Ну конкретно в Далласе, согласен, нужен игрок, менее зависимый от мяча.
0
0
0
Ответ rembrandao
Ну конкретно в Далласе, согласен, нужен игрок, менее зависимый от мяча.
Жаль что они с Тайбуллом не провернули сделку
0
0
0
Ответ Адилет Сапаров
Жаль что они с Тайбуллом не провернули сделку
Тайбулл в атаке практически бесполезен
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий