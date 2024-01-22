«Сакраменто» заинтересован в услугах Кайла Кузмы
«Сакраменто» проявляет интерес к Кайлу Кузме .
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Кингз» выступают еще одним контендером от Западной конференции, равно как и «Даллас», который является поклонником Кузмы», – информирует Стейн.
«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.
28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.
Сиакама уже увели. Остались Грант да Кузма. А у Кузмы еще и очень приятный контракт с понижением. В дальнейшем дает возможности еще усилится.