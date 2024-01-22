«Даллас» обсуждал с «Вашингтоном» возможный обмен Кайла Кузмы

Теги возможные переходы Даллас НБА Вашингтон Марк Кьюбан Кайл Кузма Марк Стейн Баскетбол

«Даллас» обсуждал с «Вашингтоном» возможный обмен Кайла Кузмы.

«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.

Совладелец «Мэверикс» Марк Кьюбан ранее заявил, что команда нуждается в усилении передней линии.

«Если бы у нас получилось заполучить «большого», который умеет создавать возможности для атаки с ведения, это бы сильно помогло», – считает Кьюбан.

28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

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17 комментариев
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Поэтому вы отдали Порзингиса?
А Кузма ещё и мешок в защите полный.
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Ответ Made-in-Russia
Поэтому вы отдали Порзингиса? А Кузма ещё и мешок в защите полный.
Травмат стоящий на дуге с трехой под 30%, они его не отдали, а упаковали с бантиком. Тот же Динуидди хорошо плей-офф отбегал, обмен для Далласа оказался хорошим.
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Ответ Т Le
какие задачи решает Даллас пытаясь получить Кузьму?
плюс один белый челик в команде)
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+4
какие задачи решает Даллас пытаясь получить Кузьму?
+3
0
+3
«Если бы у нас получилось заполучить «большого», который умеет создавать возможности для атаки с ведения, это бы сильно помогло»
Отдали Вуда, чтобы взять Кузму? Очень логично, браво.
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+2
Вашингтон опять уходит в бесполезную перестройку.
+2
0
+2
Ответ Made-in-Russia
Поэтому вы отдали Порзингиса? А Кузма ещё и мешок в защите полный.
да тут даже вопросы по Вуду появляются)
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Мавс будут пытаться впихнуть пакет Хардуэй + Грин + пик
но как-будто за Кузму многовато
для парня без защиты
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Не очень понимаю как это должно работать. А за Тайбулла можно снова побороться?
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Ответ fhneh
Не удивлюсь если этот подарок с бантиком в этом году мвп финала возьмёт
Смешно читать)))В таком случае Мамкиного гангстера признают самым прогрессирующим игроком.Ой...Не признают...
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Ответ ygcn5c2ty9
Мавс будут пытаться впихнуть пакет Хардуэй + Грин + пик но как-будто за Кузму многовато для парня без защиты
Хардуэя надо срочно спихивать, пока он еще что-то стоит. К тому же контракт еще только на 1 год и с убывающей з/п.
Еще Холмса вроде хотят обменять. По крайней мере, его в пакете за Сиакама предлагали.
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Ответ Т Le
какие задачи решает Даллас пытаясь получить Кузьму?
Ещё одного славянина добавляют..В помощь Луке и Кузьма пригодится
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Ответ Т Le
какие задачи решает Даллас пытаясь получить Кузьму?
Ну, полагаю, пытаются выжить максимум из того что есть. Очевидно что Дончич, Ирвинг и, возможно, это те, кого не тронут. Все остальные доступны для обмена, и хотят найти 3ю полу-звезду в переднюю линию. На полноценного олл-стара ресурсов нет. Вот и пытаются выцепить кого-то типа Кузьмы, думаю и у Портленда по поводу Гранта интересовались и тд.
На мой взгляд все эти действия чтоб умазать Дончича, типа смотри, мы всё для тебя делаем. Если будет провал, то будет перестройка. Только захочет ли в ней участвовать сам Дончич - другой вопрос.
Примерно то же самое происходит и в Милуоки, где делают всё, чтоб удержать Янниса
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Ответ Адилет Сапаров
Не очень понимаю как это должно работать. А за Тайбулла можно снова побороться?
до конца этого сезона нет. У него запрет на переход в Даллас.
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