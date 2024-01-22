«Даллас» обсуждал с «Вашингтоном» возможный обмен Кайла Кузмы.

«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.

Совладелец «Мэверикс» ранее заявил, что команда нуждается в усилении передней линии.

«Если бы у нас получилось заполучить «большого», который умеет создавать возможности для атаки с ведения, это бы сильно помогло», – считает Кьюбан.

28-летний в нынешнем сезоне набирает 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.