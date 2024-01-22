«Даллас» обсуждал с «Вашингтоном» возможный обмен Кайла Кузмы
«Даллас» обсуждал с «Вашингтоном» возможный обмен Кайла Кузмы.
«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.
Совладелец «Мэверикс» Марк Кьюбан ранее заявил, что команда нуждается в усилении передней линии.
«Если бы у нас получилось заполучить «большого», который умеет создавать возможности для атаки с ведения, это бы сильно помогло», – считает Кьюбан.
28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 21,8 очка, 6,4 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.
А Кузма ещё и мешок в защите полный.
Отдали Вуда, чтобы взять Кузму? Очень логично, браво.
но как-будто за Кузму многовато
для парня без защиты
Еще Холмса вроде хотят обменять. По крайней мере, его в пакете за Сиакама предлагали.
На мой взгляд все эти действия чтоб умазать Дончича, типа смотри, мы всё для тебя делаем. Если будет провал, то будет перестройка. Только захочет ли в ней участвовать сам Дончич - другой вопрос.
Примерно то же самое происходит и в Милуоки, где делают всё, чтоб удержать Янниса