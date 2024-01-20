«Голден Стэйт», «Сан-Антонио» и «Мемфис» могут побороться за Кайла Кузму перед дедлайном
Кайл Кузма интересен трем командам перед дедлайном.
Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, за форварда «Вашингтона» могут побороться «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» и «Мемфис».
«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.
Отмечается, что «Сперс» и «Гризлис» не намерены расставаться с подобными активами.
28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 22,2 очка, 6,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.