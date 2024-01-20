«Голден Стэйт», «Сан-Антонио» и «Мемфис» могут побороться за Кайла Кузму перед дедлайном

Теги возможные переходы Голден Стэйт Мемфис Сан-Антонио НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Кайл Кузма интересен трем командам перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, за форварда «Вашингтона» могут побороться «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» и «Мемфис».

«Уизардс» рассчитывают выручить за своего лидера два пика первого раунда, которые будут иметь шансы оказаться лотерейными.

Отмечается, что «Сперс» и «Гризлис» не намерены расставаться с подобными активами.

28-летний Кузма в нынешнем сезоне набирает 22,2 очка, 6,2 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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8 комментариев
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Ответ Arenas_betboys.ru
Бороться за Кузму... это как бороться за Волочкову
обоснуй?
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Ответ Arenas_betboys.ru
Ты Джигурда?
Ещё больше вопросов появилось
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Это чтоб точно высокий пик был?
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Зачем Кузма Сперс? Пока они вырастут он постареет. А нынешним ГС Кузма не поможем
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