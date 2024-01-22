Энтони Дэвис: «Д’Анджело Расселл почувствовал себя свободно. Он стал самим собой»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Энтони Дэвис оценил прогресс Д’Анджело Расселла в последних матчах.

В предыдущих пяти встречах разыгрывающий «Лейкерс» набирал по 27,2 очка и 6,4 передачи, а также реализовывал по 4,4 3-очковых за игру, бросая с линейкой 56/54/100.

«Д’Анджело Расселл почувствовал себя свободно и заиграл соответствующим образом. Он стал самим собой, настоящим Ди-Ло.

Мы хорошо знаем, насколько он силен в наборе очков», – считает Энтони.

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5 комментариев
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Предпродажная подготовка
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Против ПТБ и Рассел годится
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Ответ Mr.BadGuy
Предпродажная подготовка
Лучше бы Ривза так подготовили и сменяли
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Ответ Mr.BadGuy
Предпродажная подготовка
Как будто все наоборот: ДиЛо подтвердили, что его обменивать не собираются, и потому он так легко сейчас играет.
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