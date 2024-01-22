Энтони Дэвис: «Д’Анджело Расселл почувствовал себя свободно. Он стал самим собой»

Энтони Дэвис оценил прогресс Д’Анджело Расселла в последних матчах.

В предыдущих пяти встречах разыгрывающий « » набирал по 27,2 очка и 6,4 передачи, а также реализовывал по 4,4 3-очковых за игру, бросая с линейкой 56/54/100.

«Д’Анджело Расселл почувствовал себя свободно и заиграл соответствующим образом. Он стал самим собой, настоящим Ди-Ло.

Мы хорошо знаем, насколько он силен в наборе очков», – считает .