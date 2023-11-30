Впервые в истории «Лейкерс» три игрока набрали более 25 очков с не менее «+25» в графе «+/-»

«Лейкерс» на выезде разгромили « » – 133:107.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл набрал 35 очков и завершил встречу с «+31» по статистическому показателю «плюс/минус».

(28 очков, «+29») и (25 очков, «+26») также показали высокую результативность.

Как сообщает StatMambа, это первый случай в истории « », когда три игрока завершили встречу с 25 и более очками и не менее «+25» по «+/-«.