Впервые в истории «Лейкерс» три игрока набрали более 25 очков с не менее «+25» в графе «+/-»
«Лейкерс» на выезде разгромили «Детройт» – 133:107.
Разыгрывающий Д’Анджело Расселл набрал 35 очков и завершил встречу с «+31» по статистическому показателю «плюс/минус».
Энтони Дэвис (28 очков, «+29») и Леброн Джеймс (25 очков, «+26») также показали высокую результативность.
Как сообщает StatMambа, это первый случай в истории «Лейкерс», когда три игрока завершили встречу с 25 и более очками и не менее «+25» по «+/-«.