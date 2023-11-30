Впервые в истории «Лейкерс» три игрока набрали более 25 очков с не менее «+25» в графе «+/-»

Теги Леброн Джеймс Детройт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» на выезде разгромили «Детройт» – 133:107.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл набрал 35 очков и завершил встречу с «+31» по статистическому показателю «плюс/минус».

Энтони Дэвис (28 очков, «+29») и Леброн Джеймс (25 очков, «+26») также показали высокую результативность.

Как сообщает StatMambа, это первый случай в истории «Лейкерс», когда три игрока завершили встречу с 25 и более очками и не менее «+25» по «+/-«.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
китайский обозреватель
Ответ Mr.BadGuy
Вот отыгрались за -44 в Филе. Все таки как чотко в этом году работает тренерский штаб и менеджмент.
угу, озерникам еще надо Шарлотт за поражение от Сакраменто вздрючить
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TurboMen
Сейчас будет непростой отрезок - Оклахома, Хьюстон, Финикс и Даллас, вот и посмотрим что это трио из себя представляет. А то как бы потом не пришлось на Вембаньяме отыгрываться сразу два раза.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Вот отыгрались за -44 в Филе. Все таки как чотко в этом году работает тренерский штаб и менеджмент.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий