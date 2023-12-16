Леброн о поражении от «Сперс», которые проиграли 18 раз подряд: «Наша команда не рассчитана на отсутствие трех игроков старта. В здоровом виде мы одни из лучших»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил неудачу команды в матче с «Сан-Антонио» (115:129), который перед этим потерпел 18 поражений подряд.
«Наша команда не рассчитана на отсутствие трех игроков старта. Но надо и отдать должное тем, кто это заслужил. «Сан-Антонио» сегодня играл хорошо. Они отлично бросали. Они атаковали, играли агрессивно, а нам не хватало людей.
Нам нужно вернуть в состав травмированных. Команды мы здоровы, у нас одна из лучших команда в лиге. Когда есть проблемы с лазаретом, у нас случаются взлеты и падения. Я уже много раз это повторял: когда мы здоровы и в полном составе, можем соперничать в кем угодно», – утверждает Джеймс.
«Лейкерс» провели встречу без травмированных Д’Анджело Расселла, Энтони Дэвиса и Кэма Реддиша.
а можно по-русски?