Лидер « » объяснил неудачу команды в матче с « » (115:129), который перед этим потерпел 18 поражений подряд.

«Наша команда не рассчитана на отсутствие трех игроков старта. Но надо и отдать должное тем, кто это заслужил. «Сан-Антонио» сегодня играл хорошо. Они отлично бросали. Они атаковали, играли агрессивно, а нам не хватало людей.

Нам нужно вернуть в состав травмированных. Команды мы здоровы, у нас одна из лучших команда в лиге. Когда есть проблемы с лазаретом, у нас случаются взлеты и падения. Я уже много раз это повторял: когда мы здоровы и в полном составе, можем соперничать в кем угодно», – утверждает Джеймс.

«Лейкерс» провели встречу без травмированных Д’Анджело Расселла, и Кэма Реддиша.