Леброн о поражении от «Сперс», которые проиграли 18 раз подряд: «Наша команда не рассчитана на отсутствие трех игроков старта. В здоровом виде мы одни из лучших»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сан-Антонио НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил неудачу команды в матче с «Сан-Антонио» (115:129), который перед этим потерпел 18 поражений подряд.

«Наша команда не рассчитана на отсутствие трех игроков старта. Но надо и отдать должное тем, кто это заслужил. «Сан-Антонио» сегодня играл хорошо. Они отлично бросали. Они атаковали, играли агрессивно, а нам не хватало людей.

Нам нужно вернуть в состав травмированных. Команды мы здоровы, у нас одна из лучших команда в лиге. Когда есть проблемы с лазаретом, у нас случаются взлеты и падения. Я уже много раз это повторял: когда мы здоровы и в полном составе, можем соперничать в кем угодно», – утверждает Джеймс.

«Лейкерс» провели встречу без травмированных Д’Анджело Расселла, Энтони Дэвиса и Кэма Реддиша.

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3 комментария
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"Команды мы здоровы"

а можно по-русски?
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Ответ Вялый Харден
"Команды мы здоровы" а можно по-русски?
ранее писали: "Леброн слаб в русском"
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