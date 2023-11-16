Тим Хардуэй-младший получил травму в игре с «Вашингтоном»: «Со мной все будет в порядке. Увидимся в субботу»

Легкий форвард « » получил повреждение в 4-й четверти матча с « » (130:117).

Хардуэй получил повреждение после контакта с . Ему помогли покинуть паркет.

«Просто не успел вовремя уйти с дороги. Просто не то место, не то время, наверное. Но со мной все будет в порядке. Увидимся в субботу», – сказал форвард после игры.

Хардуэй-младший за 27 минут набрал 31 очко, сделал 4 подбора и 3 передачи. Он реализовал 11 из 20 с игры и 7 из 11 из-за дуги.