Тим Хардуэй-младший получил травму в игре с «Вашингтоном»: «Со мной все будет в порядке. Увидимся в субботу»

Теги травмы Даллас НБА Вашингтон Тим Хардуэй-младший Кайл Кузма Баскетбол

Легкий форвард «Далласа» Тим Хардуэй-младший получил повреждение в 4-й четверти матча с «Вашингтоном» (130:117).

Хардуэй получил повреждение после контакта с Кайлом Кузмой. Ему помогли покинуть паркет.

«Просто не успел вовремя уйти с дороги. Просто не то место, не то время, наверное. Но со мной все будет в порядке. Увидимся в субботу», – сказал форвард после игры.

Хардуэй-младший за 27 минут набрал 31 очко, сделал 4 подбора и 3 передачи. Он реализовал 11 из 20 с игры и 7 из 11 из-за дуги.

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