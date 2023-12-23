Кайл Кузма высоко оценивается клубами НБА, если «Уизардс» решатся обменять его

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Кайл Кузма Джордан Пул Баскетбол

Кайл Кузма высоко оценивается клубами НБА, если «Уизардс» решатся обменять его.

Форвард «Вашингтона» в межсезонье заключил с командой 4-летний контракт на сумму 90 миллионов долларов. Как сообщает Yahoo! Sports, в настоящее время он считается «весьма ценным» в лиге.

В 28 матчах сезона Кузма набирает 23,0 очка, 6,2 подбора и 4,3 передачи за игру. «Уизардс» находятся в нижней части таблицы и могут обменять кого-то из своих игроков перед дедлайном.

Также отмечается, что ценность защитника Джордана Пула упала на рынке. Экс-игрок «Уорриорз» проводит первый сезон по новому 4-летнему контракту на сумму 120 миллионов долларов.

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