Кайл Кузма высоко оценивается клубами НБА, если «Уизардс» решатся обменять его.

Форвард « » в межсезонье заключил с командой 4-летний контракт на сумму 90 миллионов долларов. Как сообщает Yahoo! Sports, в настоящее время он считается «весьма ценным» в лиге.

В 28 матчах сезона набирает 23,0 очка, 6,2 подбора и 4,3 передачи за игру. «Уизардс» находятся в нижней части таблицы и могут обменять кого-то из своих игроков перед дедлайном.

Также отмечается, что ценность защитника упала на рынке. Экс-игрок «Уорриорз» проводит первый сезон по новому 4-летнему контракту на сумму 120 миллионов долларов.