«Все из-за того, что я переходил в «Уорриорз». Кевин Дюрант о том, почему его не упоминают как кандидата на звание величайшего игрока
Кевин Дюрант объяснил, почему его не упоминают как кандидата на звание GOAT.
«Все из-за того, что я переходил в «Уорриорз»... Ведь почему меня не упоминают? Это вопрос, которым вам следует задаться. Почему нет? Чего я не сделал в своей карьере?» – считает Дюрэнт.
Кевин дважды становился чемпионом НБА, дважды был MVP финальной серии, один раз получал награду MVP сезона, 13 раз ездил на Матч звезд лиги.
«Все из-за того, КАК ты переходил в «Уорриорз»
Квас: 4 года не выходият в плей-офф
Лейкерс: 5 лет не выходят в плей-офф
ГС перед приходом КД: 2 финала подряд, лучшая регулярка в истории
Вот и вся разница ))
Джордан, Оладжувон и Кобе тоже перебежали в команду 73-8 с 4 олстарами и выиграли две гайки. Я ничего не путаю? Всё было так же? Это же про них, не?
Ну и ни кто не считает гайки 2017 и 2018 какими то сложными. Одна тяжелая серия против хроника и чокера за два пост сезона. Там скорее про восприятие.
Ближайший аналогичный случай стакинга в современной истории, это Леброн, перешедший в Хит с сезонами до перехода 15-67 43-39 (вылет в первом раунде от Хокс).