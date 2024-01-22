Кевин Дюрант объяснил, почему его не упоминают как кандидата на звание GOAT.

«Все из-за того, что я переходил в «Уорриорз»... Ведь почему меня не упоминают? Это вопрос, которым вам следует задаться. Почему нет? Чего я не сделал в своей карьере?» – считает .

Кевин дважды становился чемпионом , дважды был MVP финальной серии, один раз получал награду MVP сезона, 13 раз ездил на Матч звезд лиги.