«Все из-за того, что я переходил в «Уорриорз». Кевин Дюрант о том, почему его не упоминают как кандидата на звание величайшего игрока

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кевин Дюрант объяснил, почему его не упоминают как кандидата на звание GOAT.

«Все из-за того, что я переходил в «Уорриорз»... Ведь почему меня не упоминают? Это вопрос, которым вам следует задаться. Почему нет? Чего я не сделал в своей карьере?» – считает Дюрэнт.

Кевин дважды становился чемпионом НБА, дважды был MVP финальной серии, один раз получал награду MVP сезона, 13 раз ездил на Матч звезд лиги.

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80 комментариев
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Ответ Мурзин Ринат
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
У Карри они такие же)
+50
-3
+47
Нет Кеша, ты не прав.
«Все из-за того, КАК ты переходил в «Уорриорз»
+46
-8
+38
Ответ Вадим flanec
Да? А когда Леброн прыг да скок, то Кавальерс, то Хит, то Лейкерс. Тоже выбор лёгкого пути.
Хит перед приходом Леброна: 4 года не могут пройти 1 раунд
Квас: 4 года не выходият в плей-офф
Лейкерс: 5 лет не выходят в плей-офф

ГС перед приходом КД: 2 финала подряд, лучшая регулярка в истории
+40
-7
+33
Если бы не ГСВ Дюрант бы с Баркли бы конкурировал за лучшего игрока без гаек, а теперь его топ 15-20 в истории называют
+22
-3
+19
А почему должны упоминать? Обычное резюме крепкой суперзвезды своего поколения. 2 MVP финала? Да, не плохо. Но у Кавая тоже 2. И 2 DPOY. А в прайме еще вопрос кто из них сильнее. Так причем тут Кеша и GOAT вообще?
+19
-3
+16
Ты сделал свой выбор. Остальные сделали свой
+14
-2
+12
Ответ Мурзин Ринат
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
Карри и КО выигрывали без КД, а КД без них - 0 гаек )
Вот и вся разница ))
+13
-2
+11
Ответ ygcn5c2ty9
из-за выбора легкого пути и постоянных побегов от сложностей)
Да? А когда Леброн прыг да скок, то Кавальерс, то Хит, то Лейкерс. Тоже выбор лёгкого пути.
+26
-16
+10
Никогда не был лидером?
+10
-3
+7
Ответ sfrrrR
Комментарий скрыт
Чего сложного сделать это в команде, которая и без тебя 2 раза стала чемпионом?

Джордан, Оладжувон и Кобе тоже перебежали в команду 73-8 с 4 олстарами и выиграли две гайки. Я ничего не путаю? Всё было так же? Это же про них, не?
+10
-3
+7
Ответ denrbw94
У всех отбил память видимо один факт, что без КД и у воинов не было бы 4 гаек. А про спорные титулы всегда можно обсуждать свои мнения. Тот же титул 2015 года без главных звёзд кливленда где бегали в основе Мозгов и Деллаведова возвидены в статус подтверждения величия Карри, провалившего половину серии и мвп там вообще Игужала получил. В 2016 году один очень спорный матч по судейству, который перевёл серию в 7 матч где зарезал в итоге главный дурачок нба последних лет, а не величайший, как тцт пишут, и великий Карри. Во все сложные отрезки в плей офф в основном в атаке решал КД, лучшую игру в 2017 году в защите в составе ГСВ в плей офф показал КД. Начало рывка в 2018 году с Хьюстоном , где потом были великолепные 0-27 с трехи подряд от хьюстона, начал именно КД и параллельно поддержал Карри. По факту предъявить ему кроме плохой игры с ГСВ в 2016 году, где 2 концовки заруинил потерями и странными решениями в первую очередь Вестбрук и перехода в ГСВ хейтеры ничего не могут. Но кто бы отказался от такого перехода на его место в тот момент из современных звёзд, трудно сказать, даже Коби к Роузу хотел например в свое время перейти, когда обсуждался обмен. Может он и не явяется всегда явным жидером в раздевалке и т.д., но абсолютно во всех своих командах он был лучшим игроком. И даже в любом созыва сборной США набирал решающие очки и показывал лучшую атакующую эффективность в атаке.
Начал текст с условно если бы. Откуда тебе знать были бы у ГСВ без Кд гайки или нет. Особенно учитывая, что 2 из 4 они без него выиграли. Офигенная логика. Команда без Кд смогла взять 2 гайки, но без Кд не смогла бы взять 2 гайки. Мне вот интересно, ты серьёзно считаешь, что у тебя всё в порядке с логикой????
+9
-2
+7
из-за выбора легкого пути и постоянных побегов от сложностей)
+9
-3
+6
Ответ Максим_Прибытков
Хит перед приходом Леброна: 4 года не могут пройти 1 раунд Квас: 4 года не выходият в плей-офф Лейкерс: 5 лет не выходят в плей-офф ГС перед приходом КД: 2 финала подряд, лучшая регулярка в истории
Только напомни, как Лейкерс в 1 сезон с Леброном сыграл? И после прихода кого, гайка была взята? И что было с составом хит?) Молчу, как он подождал, пока Кавс дадут прогресс)
+10
-5
+5
Ответ Мурзин Ринат
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
У Карри и Ко так-то 4 гайки))
+5
-1
+4
Ответ Пятая гайка Леброна
А еще Карри и КО позорно проигрывали первыми в истории финал ведя 3-1, но почему-то обсёры не вспоминаются, да?)
А ещё не вспоминается, что КД тоже в этом компании был. Но вы хейтерки всегда такие, только негатив способы видеть. Чо поделать, отец видать часто на вас злость вымазал вот и научились
+5
-2
+3
Рюкзак и есть рюкзак
+6
-3
+3
Он стал что-то понимать. Уорриорз отмылись от этого позорища, взяв титул и доказав, что являются топ коллективом, а ты как был читером, способным выигрывать только с тремя звёздами ГСВ, так им и остался.
+8
-5
+3
Ответ H82W8
ну это ни о чем не говорит) с каждым приходом Леброна в команду подписывались участники мвз,и собиралась по сути новая. Что кавс,что Лал все это время высоко выбирали на драфте,т.е. собирали активы по сути. Условно приход звезды бесплатно скажем в Оклу сделает ее контендером автоматически
У Бруклина активов не было? У Оклы активов не было? Звезд там не было? Леброн, конечно, с звездами всегда играл. Но и команды собирались с нуля. Дюрант, когда захотел так же, обосрался жидко. Леброн так 3 раза титул брал. Как манагер, игрок, лидер, подлец, но команды были его. И результат был. Дюрант же смог дать результат только в уже существующей системе, которая и до(и после) него побеждала. Не видите разницу?
+3
0
+3
Ответ Мурзин Ринат
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
Далеко не фанат ГСВ, но Карри и Ко вызвали ю выигрывали до Дюрэнта, с ним и после него. Последнее чемпионство Воинов ударило по «наследию» Кевина больше всего. Но это все всего лишь моё мнение, у вас может быть другое.
+4
-1
+3
Потому что надо было выигрывать со "своей" командой,командой где ты вырос и где ты безоговорочный лидер.Необязательно это должна быть команда где ты начинал свою карьеру. Джордан,Джонсон,Рассел,Данкан,Бёрд Шак,Карим,Леброн -у всех величайших такие команды были.
+4
-1
+3
2 МВП финала, 1 МВП регулярки, 2 гайки при 4 финалах - как-то бедновато для ГОАТ, имхо
+4
-1
+3
чё-то много "величайших" развелось последнее время..... ну выйграл пару титулов, МВП плэйофф, величайший ролевик в истории чемпионских команд....... но ролевикам памятники не ставят, только запись на могиле
+4
-1
+3
Ответ Мурзин Ринат
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
А где сказано, что они трудные? Можешь показать? Жду
+2
0
+2
Ответ denrbw94
К сожалению жирный бородач, сломавшийся и лесоруб грек, сломавший Кайри не позволили этого сделать. Хотя даже 1 с самой слабой стартовой пятёрки в плей офф за последние 15 лет во втором раунде все игры были на равных и по сути олени откровенно отскочили в той серии за счёт глубины состава в овертайме 7 игры.
Прикол. Если КД выигрывает то это чисто его заслуга. А если проигрывает, то это борода и ко виноваты. ))
+4
-2
+2
Ответ Пятая гайка Леброна
Комментарий удален модератором
Ооо, в первом же сообщении до оскорблений опустился)) шучу тебе не нужно до них опускаться, это твой уровень. 2 из 4 гаек гсв взяли без КД. Поэтому твой тэйк, о том, что без Дюранта они бы не смогли взять ещё 2 абсолютно мост логики летит.
+4
-2
+2
Ответ Вадим flanec
Да? А когда Леброн прыг да скок, то Кавальерс, то Хит, то Лейкерс. Тоже выбор лёгкого пути.
Леброн приходил в команды, которые были параша парашей. И только после прихода Леброна, они брали гайки.
+5
-3
+2
Ответ Мурзин Ринат
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
Потому что Карри те гайки даже в минус сыграли. Чувак пошел на уступки, стал еще больше( и лучше) играть без мяча, не пытался(а у нас есть такие примеры от великих) свою значимость в ущерб команды показывать, а все лавры достались Дюранту. Особенно это заметно стало после 4 титула.

Ну и ни кто не считает гайки 2017 и 2018 какими то сложными. Одна тяжелая серия против хроника и чокера за два пост сезона. Там скорее про восприятие.
+2
0
+2
Ответ vufer
Нет Кеша, ты не прав. «Все из-за того, КАК ты переходил в «Уорриорз»
Тогда логичный вопрос, почему у КД те 2 гайки все позорят и не признают , типа они легкие , а у Карри и Ко, эти 2 гайки заслуженные и трудные ? Двойные стандарты
+15
-13
+2
Ответ sfrrrR
Братан, ты всё правильно и хорошо написал про всю эту ситуацию с КейДи, даже добавить-то и нечего, если честно. Просто безжалосто ткнул фактами, как нассавшего на пол дома кота. Но вся беда в том, что на этом сайте юзеры-школьники не любят когда рубят правду-матку и в их физиономию тычут подобными фактами (а это несомненно факты), поэтому так мало (по крайней мере - пока мало) плюсов (а скорее всего вообще и заминусуют скоро). И у них возник такой когнитивный диссонанс - вроде и всё по полочкам разложил, но лайкать им гордость не позволяет 😂
Какой факт? Факт в том, что без КД они взяли 2 чемпионства. С чего вы взяли, что КД - это фактор, который определил 2 выигранных с ним чемпионата. Он просто сделал эти забеги лёгкими. Вы же понимаете, что вместо КД могла быть любая звезда за 30 млн. Или не доходили до этого уровня логики, а вам проще лишь гнилое нелогичное сказать?? Второй вопрос риторический.
+4
-2
+2
я когда-то смотрел на игру голден стейт на тогда еще Стейплс Арене, в той команде играл КД, Казинс и Смэш Брос, и это было уничтожение в одну калитку ЛАЛ с "травмированным" Леброном. Мне тогда казалось, что убери Дюранта, команда будет все так же мочить автоматически переводя мяч игроку в лучшей позиции. Поэтому когда после апсета с 3-1 ты переходишь в команду с лучшей системой, ты не можешь считаться GOAT.

Ближайший аналогичный случай стакинга в современной истории, это Леброн, перешедший в Хит с сезонами до перехода 15-67 43-39 (вылет в первом раунде от Хокс).
+3
-2
+1
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