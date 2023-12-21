Ченнинг Фрай: «Если Карри входит в пятерку лучших всех времен, то на каком же месте Дюрэнт?»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Ченнинг Фрай Стефен Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА Ченнинг Фрай обратился к тем, что считает Стефена Карри («Голден Стэйт») игроком уровня Топ-5 всех времен.

«У меня есть свое мнение, но если Стеф входит в пятерку лучших, то на каком же месте Дюрэнт?» – написал Фрай на своей странице в соцсети.

Карри и Дюрэнт вместе выиграли два чемпионских титула в составе «Голден Стэйт». Дюрэнт был признан MVP обеих финальных серий. Карри выиграл еще два титула без Дюрэнта.

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4 комментария
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Они так байтят, или там реально уровень аналитики - два мусорных ведра связанных бичевкой?
4 гайки против 2 гаек, и там еще можно долго спорить смог бы именно КД взять эти гайки без Стефа, потому что Стеф без КД смог.
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Ну сравнивать этих двух парней вообще некорректно. Карри это человек, который изменил игру, ради которого хочется смотреть матчи, а Дюрант на пике своем был конечно очень хорош, но все же он не стал главным винтиком побед ГСВ, когда получал МВП.
Карри же свой МВП финала получил безоговорочно как главная звезда команды, тащил он тогда мама не горюй.
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где то на20м Ченнинг. на 19м его рюкзак)
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Дюрант и в десятку не входит.
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