Ченнинг Фрай: «Если Карри входит в пятерку лучших всех времен, то на каком же месте Дюрэнт?»

Бывший игрок НБА Ченнинг Фрай обратился к тем, что считает Карри (« ») игроком уровня Топ-5 всех времен.

«У меня есть свое мнение, но если Стеф входит в пятерку лучших, то на каком же месте Дюрэнт?» – написал Фрай на своей странице в соцсети.

Карри и Дюрэнт вместе выиграли два чемпионских титула в составе «Голден Стэйт». Дюрэнт был признан MVP обеих финальных серий. Карри выиграл еще два титула без .