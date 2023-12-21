Ченнинг Фрай: «Если Карри входит в пятерку лучших всех времен, то на каком же месте Дюрэнт?»
Бывший игрок НБА Ченнинг Фрай обратился к тем, что считает Стефена Карри («Голден Стэйт») игроком уровня Топ-5 всех времен.
«У меня есть свое мнение, но если Стеф входит в пятерку лучших, то на каком же месте Дюрэнт?» – написал Фрай на своей странице в соцсети.
Карри и Дюрэнт вместе выиграли два чемпионских титула в составе «Голден Стэйт». Дюрэнт был признан MVP обеих финальных серий. Карри выиграл еще два титула без Дюрэнта.
4 гайки против 2 гаек, и там еще можно долго спорить смог бы именно КД взять эти гайки без Стефа, потому что Стеф без КД смог.
Карри же свой МВП финала получил безоговорочно как главная звезда команды, тащил он тогда мама не горюй.