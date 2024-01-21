Демаркус Казинс набрал 25 очков и сделал 17 подборов в матче тайваньской лиги
Демаркус Казинс провел второй матч в тайваньской лиге T1.
Команда Казинса «Тайвань Бир Леопардс» одержала победу над «Нью Тайбэй» со счетом 105:85.
Американский центровой стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков, а также сделал 17 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту игрового времени.
В своем первом матче на Тайване, который состоялся вчера, Казинс отметился 13 очками, 10 подборами и 5 передачами.