Демаркус Казинс о Лавине в «Лейкерс»: «Просто не вижу, что он покрывает все остальные недостатки команды»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Демар Дерозан Демаркус Казинс Зак Лавин Алекс Карузо Баскетбол

Демаркус Казинс объяснил, почему Зак Лавин не сможет помочь «Лейкерс».

«Лавин, конечно, хорошо выглядит на бумаге, но я больше думаю о том, как одно целое дополняет другое. Помимо того, что Лавин умеет набирать очки, я просто не вижу, что он покрывает все остальные недостатки или изъяны, которые есть у «Лейкерс» как у команды прямо сейчас.

Очевидно, что он может помочь в нападении. А как насчет защиты? Как насчет того, чтобы сделать своих партнеров по команде лучше? И надо еще признать один факт. Когда любой игрок оказывается рядом с Леброном, он перестает быть самим собой.

Сочетание Карузо и Дерозана отлично подойдет «Лейкерс». Карузо будет отрабатывать в обороне каждый вечер, Дерозан – это третья опция, которая стабильно будет приносить очки», – сказал Казинс в эфире своего подкаста.

4 комментария
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Лавин очень хорошо смотрится на скамейке, покрывает её на солидном уровне
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Нехило так губу раскатал Казинс, не видать Лейкерс Карузо, да и ДеРозана тоже вряд ли.
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Ответ Артур Артур
Лавин очень хорошо смотрится на скамейке, покрывает её на солидном уровне
Удивительно, какой гармонии удалось ему достичь с командой. Быки без него тоже смотрятся гораздо лучше
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Ответ Артур Артур
Лавин очень хорошо смотрится на скамейке, покрывает её на солидном уровне
Что значит "покрывать скамейку на солидном уровне" ?
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