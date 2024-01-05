Демаркус Казинс о Лавине в «Лейкерс»: «Просто не вижу, что он покрывает все остальные недостатки команды»

Демаркус Казинс объяснил, почему Зак Лавин не сможет помочь «Лейкерс».

«Лавин, конечно, хорошо выглядит на бумаге, но я больше думаю о том, как одно целое дополняет другое. Помимо того, что Лавин умеет набирать очки, я просто не вижу, что он покрывает все остальные недостатки или изъяны, которые есть у «Лейкерс» как у команды прямо сейчас.

Очевидно, что он может помочь в нападении. А как насчет защиты? Как насчет того, чтобы сделать своих партнеров по команде лучше? И надо еще признать один факт. Когда любой игрок оказывается рядом с Леброном, он перестает быть самим собой.

Сочетание Карузо и Дерозана отлично подойдет «Лейкерс». Карузо будет отрабатывать в обороне каждый вечер, Дерозан – это третья опция, которая стабильно будет приносить очки», – сказал Казинс в эфире своего подкаста.