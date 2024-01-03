Демаркус Казинс об Ануноби в «Никс»: «Вижу его как Луола Денга: большая роль в нападении и не меньшая в обороне»

Теги Луол Денг Нью-Йорк НБА Демаркус Казинс О Джи Ануноби Баскетбол

Демаркус Казинс оценил переход О Джи Ануноби в «Нью-Йорк».

«Думаю, «Никс» не хватает еще одного игрока, чтобы стать явным контендером. Пока они не достают до первой тройки на Востоке. Но обмен Ануноби, определенно, шаг, за которым последует другой шаг.

Мне нравится это усиление. Он подходит команде. Тибодо нужен был двусторонний игрок. Я вижу его как Луола Денга: играет большую роль в нападении и не меньшую в обороне. В этом есть смысл. Но пока для «Никс» этого недостаточно», – считает Казинс.

Луол Денг провел три сезона (2010-2013) под руководством Тома Тибодо в «Чикаго» и впервые в карьере поехал на Матч всех звезд (2012, 2013).

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