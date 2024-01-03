Демаркус Казинс об Ануноби в «Никс»: «Вижу его как Луола Денга: большая роль в нападении и не меньшая в обороне»

Демаркус Казинс оценил переход О Джи Ануноби в «Нью-Йорк».

«Думаю, «Никс» не хватает еще одного игрока, чтобы стать явным контендером. Пока они не достают до первой тройки на Востоке. Но обмен , определенно, шаг, за которым последует другой шаг.

Мне нравится это усиление. Он подходит команде. Тибодо нужен был двусторонний игрок. Я вижу его как : играет большую роль в нападении и не меньшую в обороне. В этом есть смысл. Но пока для «Никс» этого недостаточно», – считает .

Луол Денг провел три сезона (2010-2013) под руководством Тома Тибодо в «Чикаго» и впервые в карьере поехал на Матч всех звезд (2012, 2013).