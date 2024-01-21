Ненад Димитриевич: «В Лиге ВТБ простых соперников больше нет»

Ненад Димитриевич отметил рост конкуренции в Единой лиге ВТБ.

— Вы в третий раз подряд обыгрываете « » в рамках Лиги ВТБ. Удалось найти особую тактику против команды Паскуаля?

— Не сказал бы, что для нас «Зенит» — это легкий соперник. Каждая игра против них идет до последнего владения. В прошлом сезоне мы в первой части регулярки, затем во второй и в полуфинале провели очень много тяжелых матчей против них. Каждая игра по-своему отличалась, была новой историей. Но главное, удалось показать свой баскетбол, проявить характер и переламывать ход даже не самых удачных для нас матчей. При этом «Зенит» — это сильная тренерская команда.

— В этом сезоне начал допускать осечки с командами рангом пониже, например, два подряд поражения в играх с «Енисеем» и «Пармой». Это результат роста конкуренции в лиге?

— В этом году и правда играть стало сложнее, чем, например, в прошлом сезоне. Практически каждая команда усилилась, много клубов с хорошими составами, с сильными тренерами. Каждая организация в лиге думает над тем, как стать сильнее, так что каждая игра теперь как вызов, простых соперников больше нет. Однако это здорово, по мне, так гораздо веселее.