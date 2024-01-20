Трент Фрэйзер: «Приняли быстрый ритм игры УНИКСа, и игра перевернулась»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Трент Фрэйзер Баскетбол

Трент Фрэйзер назвал причины поражения «Зенита» от УНИКСа (61:64).

«Проделали неплохую работу и придерживались плана на игру. В первой половине сделали все, что хотели сделать на обеих сторонах площадки. Во второй половине уже не так хорошо придерживались плана. Мне кажется, мы показали характер. Приняли быстрый ритм игры УНИКСа, поэтому соперники набирали очки в быстром нападении, и игра перевернулась.

Это второй матч подряд для нас на выезде, и мы потеряли фокус. Начали играть в то, что предложил УНИКС, играли слишком быстро, после перерыва половине не смогли получить те броски, которые хотели и над которыми работали. Потеряли нити игры и в нападении не делали то, что планировали. Дали соперникам набрать легкие очки в быстрых атаках, и именно тогда УНИКС перехватил инициативу.

Плюс, все усложняет то, что ты приезжаешь на выезд и играешь в такой атмосфере, пытаешься вернуться в игру. Мы вернулись и постарались забрать матч, но не сделали то, что должны были, в нужный момент», – сказал защитник «Зенита».

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