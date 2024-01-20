Станислав Еремин о матче УНИКС – «Зенит»: «Ошибок было много у обеих команд. Это говорит о том, насколько высоко напряжение»

Станислав Еремин отметил высокое напряжение в матче Лиги ВТБ УНИКС – «Зенит».

«Игра получилась напряженная и упорная. Поначалу « » играл чуть получше, более раскрепощенно. Особенно за счет действий с периметра. Поэтому соперник и вел. В целом у УНИКСа сегодня вся команда играла хорошо. Но все же три дальних броска Лабери вернули нам инициативу, которую мы не отдавали. Если бы еще и не глупая потеря в концовке при выбросе, возможно, наша победа была более уверенная.

В целом матч для болельщиков был валидольный. Согласны?

С «Зенитом» у нас все матчи такие. При этом ошибок в этот раз было много у обеих команд. Это и говорит о том, насколько высоко напряжение. Но мы в этой игре оказались более удачливы. А залогом успеха стала хорошая защита. В целом и мы, и соперник защищались хорошо. Но за счет более агрессивной защиты мы взяли инициативу в свои руки», — сказал помощник президента .