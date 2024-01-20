Сергей Елевич о матче УНИКС – «Зенит»: «Одно удовольствие. Потрясающая интрига»

Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча Единой лиги ВТБ УНИКС – «Зенит».

«Этот матч — одно удовольствие. Содержание самой игры, конечно, не очень (уж очень много потерь было совершено обоими соперниками), но команды продемонстрировали характер и до последней секунды не было понятно, кто выиграет. Потрясающая интрига. Очень хороший, достойный матч. В нашем чемпионате сейчас чуть не в каждой игре накал страстей.

За счет серьезных ошибок, допущенных во второй половине, «Зенит» упустил хорошее преимущество +9. Потом эти ошибки повторили и хозяева площадки, но они все‑таки выдержали. Фрэйзер у « » в какой‑то момент взял игру на себя и показал себя настоящим лидером и забил важные очки. немножко превзошел соперника в терпении и защитных действиях. Очень грамотно у хозяев сыграл Дмитрий Кулагин, Лабери важные трехочковые забил», — сказал заслуженный тренер России.