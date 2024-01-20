Хавьер Паскуаль о матче против УНИКСа: «Любая из команд могла выиграть»

Хавьер Паскуаль отметил, что у «Зенита» сегодня была возможность обыграть УНИКС.

«Поздравляю УНИКС с победой. На мой взгляд, сегодня любая из команд могла выиграть.

Считаю, мы контролировали ход матча на протяжении двух с половиной четвертей. Однако к сожалению, последние 8-9 минут провели слишком плохо, полностью потеряли контроль над игрой в нападении, позволив УНИКСу убежать в отрыв. Нам удалось вернуться, у нас была возможность победить, но в итоге этого сделать не удалось», – сказал главный тренер « ».