Хавьер Паскуаль о матче против УНИКСа: «Любая из команд могла выиграть»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль отметил, что у «Зенита» сегодня была возможность обыграть УНИКС.

«Поздравляю УНИКС с победой. На мой взгляд, сегодня любая из команд могла выиграть.

Считаю, мы контролировали ход матча на протяжении двух с половиной четвертей. Однако к сожалению, последние 8-9 минут провели слишком плохо, полностью потеряли контроль над игрой в нападении, позволив УНИКСу убежать в отрыв. Нам удалось вернуться, у нас была возможность победить, но в итоге этого сделать не удалось», – сказал главный тренер «Зенита».

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