Жак Вон о том, что является одним из восьми действующих тренеров НБА, против которых играл Леброн: «Вот это статистика!»
Жак Вон отдал должное Леброну Джеймсу.
Главный тренер «Бруклина» прокомментировал тот факт, что является одним из восьми действующих тренеров НБА, против которых за карьеру играл 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
В пятницу «Нетс» победили «Лейкерс» со счетом 130:112.
«Это показывает, насколько он умен. Мы недооцениваем тот момент, что Леброн по-прежнему играет на самом высоком уровне, по-прежнему является лицом организации, по-прежнему набирает очки и является одним из самых умных игроков в лиге. Надо отдать ему должное. Вот это статистика!
Для меня это привилегия, что выпал шанс сыграть против него», – заявил Вон.
2. Эдриан Гриффин (Милуоки)
3. Жак Вон (Бруклин)
4. Дарвин Хэм (Лос-Анджелес Лейкерс)
5. Име Удока (Хьюстон)
6. Тайрон Лю (Лос-Анджелес Клипперс)
7. Чонси Биллапс (Портленд)
8. Джейсон Кидд (Даллас)