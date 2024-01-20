Жак Вон о том, что является одним из восьми действующих тренеров НБА, против которых играл Леброн: «Вот это статистика!»

Жак Вон отдал должное Леброну Джеймсу.

Главный тренер « » прокомментировал тот факт, что является одним из восьми действующих тренеров , против которых за карьеру играл 39-летний форвард «Лейкерс» .

В пятницу «Нетс» победили « » со счетом 130:112.

«Это показывает, насколько он умен. Мы недооцениваем тот момент, что Леброн по-прежнему играет на самом высоком уровне, по-прежнему является лицом организации, по-прежнему набирает очки и является одним из самых умных игроков в лиге. Надо отдать ему должное. Вот это статистика!

Для меня это привилегия, что выпал шанс сыграть против него», – заявил Вон.



