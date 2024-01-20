Жак Вон о том, что является одним из восьми действующих тренеров НБА, против которых играл Леброн: «Вот это статистика!»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин Жак Вон НБА Баскетбол

Жак Вон отдал должное Леброну Джеймсу.

Главный тренер «Бруклина» прокомментировал тот факт, что является одним из восьми действующих тренеров НБА, против которых за карьеру играл 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

В пятницу «Нетс» победили «Лейкерс» со счетом 130:112.

«Это показывает, насколько он умен. Мы недооцениваем тот момент, что Леброн по-прежнему играет на самом высоком уровне, по-прежнему является лицом организации, по-прежнему набирает очки и является одним из самых умных игроков в лиге. Надо отдать ему должное. Вот это статистика!

Для меня это привилегия, что выпал шанс сыграть против него», – заявил Вон.

 
 

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3 комментария
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1. Уилли Грин (Новый Орлеан)
2. Эдриан Гриффин (Милуоки)
3. Жак Вон (Бруклин)
4. Дарвин Хэм (Лос-Анджелес Лейкерс)
5. Име Удока (Хьюстон)
6. Тайрон Лю (Лос-Анджелес Клипперс)
7. Чонси Биллапс (Портленд)
8. Джейсон Кидд (Даллас)
+26
0
+26
Справедливости ради, это нормально, когда самые старые игроки лиги успели поиграть против самых молодых тренеров в НБА. Так-то Крис Пол, Хорфорд, Дюрэнт (не уверен по Лаури, Конли точно не пересекся с Гриффином еще) от Леброна тут отстают всего на 1 (Хэма). А у Джеффа Грина есть восьмой в колледже - играл против Маззуллы.
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+23
Заголовок порвал мозг. Так сразу и не подумаешь, что речь идет про тренеров, которые противостояли Леброну в качестве игрока когда-то давно (и не очень)
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+2
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