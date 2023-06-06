Журналист DallasNews: «Маверикс» восхищаются способностью Кайри Ирвинга привлекать звездных партнеров по команде»

Разыгрывающий « » в феврале перешел в «Маверикс» из «Нетс» в резлультате обмена.

«В тот день, когда «Даллас» приобрел Ирвинга, высокопоставленный руководитель организации сообщил изданию The Dallas Morning News, что наряду с тем, что «Маверикс» видят в нем сильную связку с Лукой Дончичем, они восхищаются проверенным опытом Ирвинга по привлечению звездных партнеров по команде, примером чего является его переманивание из « » в « », – пишет журналист Брэд Таунсенд.

Вчера инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Даллас».

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