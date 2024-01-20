Егор Вяльцев о матче УНИКС – «Зенит»: «Зенит» выиграет»

Егор Вяльцев сделал прогноз на матч Лиги ВТБ УНИКС – «Зенит».

Известный баскетболист считает, что команда из Санкт-Петербурга добьется победы.

« » выиграет. Я играл там и знаю людей в этой команде. Мне хорошо знакомы и баскетболисты . Но сейчас петербуржцы играют немножко получше.

Преимущество «Зенита» вижу в организованности и ротации состава. Выиграла команда в последних матчах. Правда, в очень напряженной борьбе, но все‑таки победа есть победа», – считает .