Егор Вяльцев о матче УНИКС – «Зенит»: «Зенит» выиграет»

Теги УНИКС Зенит Егор Вяльцев Единая лига ВТБ Баскетбол

Егор Вяльцев сделал прогноз на матч Лиги ВТБ УНИКС – «Зенит».

Известный баскетболист считает, что команда из Санкт-Петербурга добьется победы.

«Зенит» выиграет. Я играл там и знаю людей в этой команде. Мне хорошо знакомы и баскетболисты УНИКСа. Но сейчас петербуржцы играют немножко получше.

Преимущество «Зенита» вижу в организованности и ротации состава. Выиграла команда в последних матчах. Правда, в очень напряженной борьбе, но все‑таки победа есть победа», – считает Вяльцев.

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2 комментария
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УНИКС победит
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Вяльцев балабол.
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