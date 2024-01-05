Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Зенит», «Руна» – УНИКС и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Парма» примет в Перми санкт-петербургский «Зенит», действующий чемпион казанский УНИКС встретится в гостях с московской «Руной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-2, – 15-4, – 13-6, – 13-6, – 11-8, – 10-9, Самара – 10-9, – 9-10, Уралмаш – 9-10, Автодор – 8-11, Астана – 8-11, Нижний Новгород – 5-14, МБА – 5-14, Минск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.