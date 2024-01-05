Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Зенит», «Руна» – УНИКС и другие матчи

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Енисей Единая лига ВТБ Астана Парма МБА Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Парма» примет в Перми санкт-петербургский «Зенит», действующий чемпион казанский УНИКС встретится в гостях с московской «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – МБА
Дата проведения
5 января, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Астана
Дата проведения
5 января, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Парма – Зенит
Дата проведения
5 января, 15.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Руна – УНИКС
Дата проведения
5 января, 17.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 15-4, Зенит – 13-6, Локомотив-Кубань – 13-6, Енисей – 11-8, Парма – 10-9, Самара – 10-9, Руна – 9-10, Уралмаш – 9-10, Автодор – 8-11, Астана – 8-11, Нижний Новгород – 5-14, МБА – 5-14, Минск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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