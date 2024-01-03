Хавьер Паскуаль: «Уровень конкуренции в Евролиге после отстранения российских команд несколько снизился»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль оценил уровень Евролиги после отстранения российских клубов.

«На момент дисквалификации российских клубов «Зенит», ЦСКА и УНИКС входили в восьмерку лучших команд. Несмотря на то, что новые участники, присоединившиеся к Евролиге, играют очень хорошо, без российских команд уровень конкуренции несколько снизился.

Трудно сказать однозначно, но, как мне кажется, именно эти клубы придавали Евролиге конкурентоспособности, повышали ее уровень. Все основные игроки после ухода из российских клубов в связи с их отстранением остались в элитном турнире», – считает Паскуаль.

Главный тренер «Зенита» также рассказал о своих планах после завершения контракта с питерским клубом.

«Сложно ответить, ведь мы никогда не знаем, что может случиться. Что могу сказать точно, так это то, что я на 100 процентов сосредоточен на «Зените» и хочу завершить нынешний сезон наилучшим образом. После этого, независимо от того, выиграем мы что-то или нет, нам с представителями клуба нужно будет подумать о следующих шагах и посмотреть, какой вариант будет лучшим», – сказал испанец.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ troll_k
А сеньор тренер знает, почему так случилось?
Тупень, а причем тут это ? Он не об этом говорит в статье , читай дальше заголовка
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий