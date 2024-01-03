Хавьер Паскуаль: «Уровень конкуренции в Евролиге после отстранения российских команд несколько снизился»

Хавьер Паскуаль оценил уровень Евролиги после отстранения российских клубов.

«На момент дисквалификации российских клубов «Зенит», и входили в восьмерку лучших команд. Несмотря на то, что новые участники, присоединившиеся к , играют очень хорошо, без российских команд уровень конкуренции несколько снизился.

Трудно сказать однозначно, но, как мне кажется, именно эти клубы придавали Евролиге конкурентоспособности, повышали ее уровень. Все основные игроки после ухода из российских клубов в связи с их отстранением остались в элитном турнире», – считает .

Главный тренер «Зенита» также рассказал о своих планах после завершения контракта с питерским клубом.

«Сложно ответить, ведь мы никогда не знаем, что может случиться. Что могу сказать точно, так это то, что я на 100 процентов сосредоточен на « » и хочу завершить нынешний сезон наилучшим образом. После этого, независимо от того, выиграем мы что-то или нет, нам с представителями клуба нужно будет подумать о следующих шагах и посмотреть, какой вариант будет лучшим», – сказал испанец.