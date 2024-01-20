Евгений Богачев о матче с «Зенитом» после двух поражений: «Никакого пессимизма у нас нет. Верим в успех»

Теги УНИКС Зенит Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Евгений Богачев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

Президент УНИКСа назвал причины последних неудач команды и оценил расклад сил перед встречей топ-клубов Лиги ВТБ.

– В чем причины поражений УНИКСа в двух последних матчах, и с каким настроением команда подходит к игре с «Зенитом»?

– Кто‑то болел, где‑то что‑то не складывалось. Но бывает, что кольцо словно заколдованное: в нашем матче с «Пармой» вроде нормально действовали в защите, атаку за атакой проводили, но попасть в первой половине игры не могли. Потом у нас проснулся Димитриевич, но уже было поздновато.

Но надежда во всех матчах умирает последней, и мы всегда надеемся до последнего свистка, так что никакого пессимизма у нас нет. Верим в успех, работаем, принимаем меры по восстановлению потенциала.

Сегодня все команды выросли. Не говоря уже о «Зените». И, к сожалению, летом к ним ушли два наших игрока – Георгий Жбанов и Винс Хантер. В баскетболе очень важно такое понятие, как удача: на чьей стороне она будет? Не могу я хвастаться, что вот, мол, мы в пух и прах разорвем соперника: у «Зенита» сильная команда. Наши тоже могут продемонстрировать сильную игру. Могут и плохую. И я не знаю, все ли наши баскетболисты будут играть или кто‑то до завтра получит травму. Посмотрим.

– В чем видите преимущества УНИКСа перед соперником?

– В том, что в домашних матчах у нас есть шестой игрок. И этот шестой игрок – наш зал, болельщики команды.

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