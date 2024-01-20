Единая лига ВТБ. УНИКС в Казани одержал победу над «Зенитом», «Парма» обыграла «Енисей» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

УНИКС в Казани одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга, пермская «Парма» обыграла красноярский « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 19-3, – 17-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, – 13-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, Астана – 9-14, МБА – 8-15, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.