Единая лига ВТБ. УНИКС в Казани одержал победу над «Зенитом», «Парма» обыграла «Енисей» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
УНИКС в Казани одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга, пермская «Парма» обыграла красноярский «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Астана
- Хэмм (28 + 15 подборов), Джонсон (23 + 7 передач), Дэвис (13), Андерсон (4), Марчук (0) – старт; Мурзагалиев (6), Пушица (6), Майдекин (0), Гаврилов (0).
- Дата проведения
- 20 января, 13.00, «УДС Молот»
- Парма
- Джонсон (29 + 10 подборов), Риз (23 + 6 передач), Брайс (18 + 8 подборов), Соломон (6 + 9 подборов), Абдулбасиров (2 + 7 подборов) – старт; Платунов (5), Ильницкий (3), Халтурин (1).
- Дата проведения
- 20 января, 15.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Найт (0), Димитриевич (0), Д.Кулагин (0), Стуленков (0), Бако (0).
- Дата проведения
- 20 января, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 17-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, Парма – 13-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, Астана – 9-14, МБА – 8-15, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.