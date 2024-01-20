Единая лига ВТБ. УНИКС в Казани одержал победу над «Зенитом», «Парма» обыграла «Енисей» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

УНИКС в Казани одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга, пермская «Парма» обыграла красноярский «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – МБА 80:71 (21:26, 22:16, 17:15, 20:14)
Дата проведения
20 января, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча
Астана
Хэмм (28 + 15 подборов), Джонсон (23 + 7 передач), Дэвис (13), Андерсон (4), Марчук (0) – старт; Мурзагалиев (6), Пушица (6), Майдекин (0), Гаврилов (0).
МБА
Лопатин (17), Минченко (11), Голдырев (8), Касаткин (6 + 7 передач), Хоменко (4) – старт; Воронов (9), Трушкин (8), Барашков (5), Якушин (3), Коновалов (0), Личутин (0).

Парма – Енисей 87:81 (25:17, 30:25, 19:18, 13:21)
Дата проведения
20 января, 13.00, «УДС Молот»
Онлайн матча
Парма
Джонсон (29 + 10 подборов), Риз (23 + 6 передач), Брайс (18 + 8 подборов), Соломон (6 + 9 подборов), Абдулбасиров (2 + 7 подборов) – старт; Платунов (5), Ильницкий (3), Халтурин (1).
Енисей
Рэтан-Мэйс (29 + 7 передач), Мартин (9 + 6 передач + 7 перехватов), Хопкинс (8), Белянков (3), Долинин (2) – старт; Балашов (10), Сонько (8), Карпенко (6), Бич (6).

УНИКС – Зенит 64:61 (14:16, 14:19, 20:12, 16:14)
Дата проведения
20 января, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Найт (0), Димитриевич (0), Д.Кулагин (0), Стуленков (0), Бако (0).
Зенит
Курич (0), Фрэйзер (0), Карасев (0), Клименко (0), Дублевич (0).

Автодор – Самара 36:33 (перерыв)
Дата проведения
20 января, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 17-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, Парма – 13-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, Астана – 9-14, МБА – 8-15, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев
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УНИКС
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Енисею удачи!
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зенит
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Муникс🤦🤡
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Дублевич оброс, как Робинзон.)
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Парма молодцы!
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Сегодня был какой-то гиперэмоциональный матч, полный кипиш, неразбериха, суета, истерики тренеров, бои без правил больше напоминало, мало комбинационной игры и низкая результативность, шансы на победу абсолютно равны, можно отметить жбанова и кулагина которые как бы приветы бывшим передавали, Бако отчаянно боролся в защите, обойма игроков по прежнему маленькая и это слабое место и не позволяет поддерживать темп
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