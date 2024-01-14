Евгений Богачев: «Позиция Горана Шашича может повлиять на возвращение российских клубов в Евролигу»

Горан Шашич выступил за возвращение российских клубов в Евролигу.

Президент УНИКСа Евгений Богачев считает, что позиция исполнительного директора Совета тренеров Евролиги может поспособствовать возвращению российских клубов в турнир.

«Шашич правильно высказался. Естественно, мы все хотим в играть, потому что там выступают команды самого высокого класса. неоднократно был чемпионом этого турнира. Мы там в восьмерку входили. « » там тоже выступал неплохо. Абсолютно несправедливо и неправильно смешивать спорт с политикой.

Может ли позиция Шашича стать определенной предпосылкой к возвращению наших клубов в Евролигу?

Думаю, что может. Он серб. Сербы в целом нас поддерживают. Тут вопрос, насколько прислушаются к нему. Это было бы как бальзам. Баскетбол — игра интересная, интеллектуальная, объединяющая. Позиция Шашича абсолютно правильная: спорт есть спорт. К тому же, мы видим, что там относительно Израиля, но их команды не отстраняют, — сказал Богачев.