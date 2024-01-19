Брюс Браун заплатил Джонтэю Портеру 10 тысяч долларов за право носить 11-й номер в «Торонто»

Теги Денвер Торонто НБА игровая форма Майкл Портер Брюс Браун Джонтэй Портер Баскетбол

Брюс Браун заплатил Джонтэю Портеру 10 тысяч долларов за 11-й номер.

Легкий форвард на этой неделе был обменян из «Индианы» в «Торонто». Его любимый 11-й номер в канадской команде был занят Джонтэем Портером.

Браун рассказал, что обратился к своему бывшему одноклубнику по «Наггетс» Майклу Портеру, чтобы спросить, готов ли его брат Джонтэй отказаться от майки с 11-м номером.

«Я зарабатываю достаточно, чтобы попытаться немного подкупить его.

Сколько это мне стоило? 10 тысяч долларов. Я думал, он попросит больше», – признался Браун.

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12 комментариев
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У меня похожая история была. Мой никнейм в инсте был занят(имя фамилия), я нашел этого чела, пишу мол готов 2к скинуть чтобы ник освободился. В итоге он подумал что я троль и закинул в чс
+24
-4
+20
Будет смешно, если Брауна до дедлайна опять обменяют.
+17
0
+17
Ответ Сергей Орлов
Будет смешно, если Брауна до дедлайна опять обменяют.
кэшбек запросит😅
+7
0
+7
Изи мани)
+5
0
+5
Брюс Всепокупающий.
+3
0
+3
Ответ AEZAKMI228
У меня похожая история была. Мой никнейм в инсте был занят(имя фамилия), я нашел этого чела, пишу мол готов 2к скинуть чтобы ник освободился. В итоге он подумал что я троль и закинул в чс
А я за 5к рублей продал ник в инсте как-то)
+3
0
+3
Неплохо для игрока на двухстороннем контракте
+2
0
+2
Ответ Pipa23King
что за ник, если не секрет?
brusnyka - когда регался в инсте пил брусничный морс и решил так зарегаться, а потом оказывается с таким же написанием маркетинговое агентство небольшое создали
+2
0
+2
а че не 11
+1
0
+1
Ответ Айрат Ситдиков
А я за 5к рублей продал ник в инсте как-то)
что за ник, если не секрет?
+1
0
+1
Ответ Айрат Ситдиков
brusnyka - когда регался в инсте пил брусничный морс и решил так зарегаться, а потом оказывается с таким же написанием маркетинговое агентство небольшое создали
хаха кайф
+1
0
+1
Ответ Сергей Орлов
Будет смешно, если Брауна до дедлайна опять обменяют.
Смешно не будет.Он по факту не нужен Торонто.Только ЗП у него достаточно большая,если менять-то мало команд найдется,что возьмут.Если только на 3х сторонку
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