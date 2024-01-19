Брюс Браун заплатил Джонтэю Портеру 10 тысяч долларов за право носить 11-й номер в «Торонто»
Брюс Браун заплатил Джонтэю Портеру 10 тысяч долларов за 11-й номер.
Легкий форвард на этой неделе был обменян из «Индианы» в «Торонто». Его любимый 11-й номер в канадской команде был занят Джонтэем Портером.
Браун рассказал, что обратился к своему бывшему одноклубнику по «Наггетс» Майклу Портеру, чтобы спросить, готов ли его брат Джонтэй отказаться от майки с 11-м номером.
«Я зарабатываю достаточно, чтобы попытаться немного подкупить его.
Сколько это мне стоило? 10 тысяч долларов. Я думал, он попросит больше», – признался Браун.