«Торонто», вероятно, обменяет Брюса Брауна

Теги Торонто НБА Брюс Браун Баскетбол

Брюс Браун может продолжить карьеру в новой команде.

«Брюс Браун – главный кандидат на то, чтобы стать участником очередного обмена», – пишет журналист HoopsHypе Йоси Гозлан.

У Брауна в контракте прописана опция команды на 23 миллиона долларов за сезон-2024/25. Журналист отмечает, что «Рэпторс», скорее всего, не станут ее активировать, чтобы сохранить свободное место под потолком в предстоящее межсезонье.

Чтобы провести обмен с участием Брауна, командам, находящимся ниже налога на роскошь, будет достаточно отправить активов только на 14,5 млн долларов.

Чемпион в составе «Наггетс» набирает в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в сезоне-2023/24.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Cosstigan
Комментарий удален пользователем
Камон, 3 пика первого раунда, пусть и невысокие, за истекающий контракт без гарантии продления в команде-покупателе.
+10
-1
+9
Брауна обратно в Денвер
+4
-1
+3
Ответ Max Uvaliev
Логичный шаг со стороны Торонто, на свои деньги Браун не играет, но воспоминания об играх в плей-офф в составе Денвера еще свежие. Может и получится обменять на пик первого раунда в условную Оклахому за Бертанса и Покушевски.
Оклахоме большой нужен, желательно центровой. Зачем нам Браун?
+5
-2
+3
Ответ Max Uvaliev
Забыл, Дюрен тоже в списке неприкасаемых. Стюарт не рыпается пока, парню 22 только, поэтому не форсирует переход, правда рабочая этика и боевой характер на уровне. Думаю, что Детройт нацелился на летний рынок свободных агентов и драфт, поэтому не спешит с сделками. Им бы Богдановича, Беркса и Галлинари обменять на пики, что уже будет праздником.
Значит так, посмотрел я сегодня платёжки команд и ужаснулся: у Детройта, Бруклина, Индианы (пока считаем, что они не продлили Сиакама), Орландо, Сан-Антонио, Шарлотт, Юты, Торонто, Филадельфии куча места до потолка зарплат. Если исходим из потолка зарплат этого сезона в 136 млн, то у Детройта до потолка 61,6 млн долл, Бруклин - 19,4 млн долл, Индиана - 28,5 млн долл, САС - 17,5 млн долл, Шарлотт - 23,1 млн. долл, Юта - 36,6 млн. долл, Торонто - 24,2 млн. долл, Орландо - 31,5 млн долл ( !!! ), у Филадельфии только 3 баскетболиста имеют контракты на следующий сезон (понятно, что они будут продлять Макси на околомакс, но ведь они могут сначала использовать деньги, а уже потом подписать продление) - 72,8 млн. долл (считая, что Пола Рида продлят за 7,7 млн долл). Эти же деньги команды как бы должны потратить + сумма повышения потолка зарплат. А ведь у команд есть ещё сумма до порога налога (в этом сезоне 165,3 млн долл, т.е. ещё 29,3 млн долл). То есть Вы понимаете какая грызня будет на рынке свободных агентов (СА)? И среди интересных СА, по моему мнению: Паскаль Сиакам, Ануноби, Дерозан, Харден, Тайус Джонс, Грейсон Аллен, Ник Клэкстон, Ройс О’Нил, Тобайас Харрис, Малик Монк, Клэй Томпсон, Де’Энтони Мелтон, Йонас Валанчюнас, Кентавиус Колдуэлл-Поуп (опция игрока на 15.4 млн. долл), Патрик Уильямс, Кайл Лаури, Майк Конли, Калеб Мартин (опция игрока на 7,1 млн долл), Хэйвуд Хайсмит, Гэри Трент-мл., Кайл Андерсон, Айзек Окоро, Айзейя Хартенштайн, Спенсер Динуидди, Расселл Уэстбрук (опция игрока), Симоне Фонтеккьо, Бадди Хилд, Келли Олиник, Оби Топпин, Гордон Хэйворд (да я должен написать это имя), Майлз Бриджес (и это тоже), Тэйлен Хортон-Такер (я заливаюсь хохотом), Гэри Харрис (мне смешно), Маркелл Фульц (да уж), Маркус Моррис, Патрик Беверли, Лонни Уокер, Деррик Джонс, Реджи Джексон, Делон Райт, Даниэль Тайс, Мэйсон Пламли, Торин Принс, Кэм Реддиш (опция игрока), Кристиан Вуд (опция игрока), Джош Ричардсон (опция игрока), Томас Брайант (опция игрока), Ксавьер Тиллман, Джей Краудер, Малик Бизли, Наджи Маршалл, Прешес Ачиува, Джавейл Макги, Отто Портер, Эрик Гордон (опция игрока), Джош Окоги (опция игрока), Юта Ватанабе (опция игрока), Дрю Юбэнкс (опция игрока), Чимези Мету, Бол Бол, Реджи Буллок, Крис Данн, Омер Юртсевен и т.д. Я специально не стал выписывать баскетболистов с негарантированными контрактами или с опциями команды, и неинтересных мне баскетболистов. У меня получилось 62 баскетболиста, среди которых только 27 до Оби Топпина включительно, по моему мнению, имеют возможность получить контракт на более 10 млн долл., а свободных денег, которые команды должны израсходовать на 315 млн. По моему мнению, рынок не очень, мягко говоря, поэтому не знаю кого Детройт может заманить. Клею Томпсону что ли дать максималку? Вот именно поэтому Никс и Индиана настолько быстро провели свои сделки, пока ГМы других команд не очухались.
+3
-1
+2
Ответ Cosstigan
Комментарий удален пользователем
Торонто явно за Брауна еще какой никакой пик 2 раунда получит. Нормально Уджири выкрутился, за полгода контракта Сиакама
+1
0
+1
Ответ Max Uvaliev
Логичный шаг со стороны Торонто, на свои деньги Браун не играет, но воспоминания об играх в плей-офф в составе Денвера еще свежие. Может и получится обменять на пик первого раунда в условную Оклахому за Бертанса и Покушевски.
Это Бен Симмонс на свои деньги не играет, а Браун вполне себе
+1
0
+1
Ответ Alexander92
Клэкстон плохо исполняет штрафные, это может быть критично в концовке матча. Именно поэтому я не написал про кандидатуру Якоба Пелтля. Да и Ник истекающий, не понятно как он себя позиционирует.
Аллена Кливленд зимой не отпустит, да и цену заломят в любом случае. Из реальных вариантов зимой Драммонд и Клэкстон. Стюарта Детройт отпустит минимум за 2 пика первого раунда, выше него сейчас в команде оценивают лишь Каннингема и Айви.
+1
0
+1
Ответ Max Uvaliev
Аллена Кливленд зимой не отпустит, да и цену заломят в любом случае. Из реальных вариантов зимой Драммонд и Клэкстон. Стюарта Детройт отпустит минимум за 2 пика первого раунда, выше него сейчас в команде оценивают лишь Каннингема и Айви.
Окле габариты в краске нужны, а Клекстон не сильно габаритные того же Холмгрена. Драмонд с одной стороны хороший вариант, но уж больно он туповатый порой.
+1
0
+1
Ответ Clayton Kershaw
Брауна обратно в Денвер
А что Денвер отдаст взамен?! Там лишних игроков считай и нету, не думаю, что им нужен Браун за такую цену
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Cosstigan
Комментарий удален пользователем
Сейчас наоборот пики будут цениться, особенно если это пики 1 раунда, какой бы лотерея не была. сейчас с увеличением контрактов звезд из-за нового коллективного соглашения, пикая на драфте можно найти довольно качественного игрока за минимальную сумму на несколько лет ,а игрока примерно уровня того же Вемби будут приходить ,а качественные ролевые будут как раз на пиках от 20-30 который плюс минус выменял себе Рапторс. Так что зря вы так про пики то.
0
0
0
Ответ Abdulla
Камон, 3 пика первого раунда, пусть и невысокие, за истекающий контракт без гарантии продления в команде-покупателе.
Комментарий удален пользователем
Ответ Max Uvaliev
Неплохо идет в проход, средние нормально кидает, но 32% с трехи на трех попытках портят картину. Торонто сейчас жизненно необходимы снайперы. Во всей команде нету баскетболиста способного бросать 37-38% трех на 6-7 попытках. Трент сдулся, а Барретт никогда не был снайпером, Куикли сейчас хорошо бросает, но он тоже не специалист по трехам.
Говорят, что Браун интересен Шарлотт, которые хотят менее травматичного винга на замену Хэйворду с истекающим контрактом, Детройту и Вашингтону.
0
0
0
Ответ Alexander92
А где Дюрен? Я его вообще оценил бы повыше Айви точно. ГМ Детройта выручил лишь 1 пик первого раунда и несколько пиков второго за Гранта. Где Стюарт и где Грант. Не осилит Трой Уивер такую сделку.
Забыл, Дюрен тоже в списке неприкасаемых. Стюарт не рыпается пока, парню 22 только, поэтому не форсирует переход, правда рабочая этика и боевой характер на уровне. Думаю, что Детройт нацелился на летний рынок свободных агентов и драфт, поэтому не спешит с сделками. Им бы Богдановича, Беркса и Галлинари обменять на пики, что уже будет праздником.
0
0
0
Ответ Max Uvaliev
Неплохо идет в проход, средние нормально кидает, но 32% с трехи на трех попытках портят картину. Торонто сейчас жизненно необходимы снайперы. Во всей команде нету баскетболиста способного бросать 37-38% трех на 6-7 попытках. Трент сдулся, а Барретт никогда не был снайпером, Куикли сейчас хорошо бросает, но он тоже не специалист по трехам.
Ну да, все так и есть. Интересно, куда его обменяет Торонто?
0
0
0
Ответ Max Uvaliev
Аллена Кливленд зимой не отпустит, да и цену заломят в любом случае. Из реальных вариантов зимой Драммонд и Клэкстон. Стюарта Детройт отпустит минимум за 2 пика первого раунда, выше него сейчас в команде оценивают лишь Каннингема и Айви.
А где Дюрен? Я его вообще оценил бы повыше Айви точно. ГМ Детройта выручил лишь 1 пик первого раунда и несколько пиков второго за Гранта. Где Стюарт и где Грант. Не осилит Трой Уивер такую сделку.
0
0
0
Ответ Стелс Навигатор
Это Бен Симмонс на свои деньги не играет, а Браун вполне себе
Неплохо идет в проход, средние нормально кидает, но 32% с трехи на трех попытках портят картину. Торонто сейчас жизненно необходимы снайперы. Во всей команде нету баскетболиста способного бросать 37-38% трех на 6-7 попытках. Трент сдулся, а Барретт никогда не был снайпером, Куикли сейчас хорошо бросает, но он тоже не специалист по трехам.
0
0
0
Ответ Max Uvaliev
Учитывая возраст игроков Оклы и проблему с подборами, трехами, то можно выменять Лаури Марканенна. Также можно попробовать выменять Драммонда.
На позиции Марканена играет Холмгрен
0
0
0
Ответ Max Uvaliev
Стюарт сейчас один из немногих неприкасаемых в Детройте, каждый год прогрессирует + молодой, за пики второго раунда его не выцепить никак)) Думаю из возможных вариантов Ник Клэкстон, тем более были слухи, что он доступен для обмена.
Клэкстон плохо исполняет штрафные, это может быть критично в концовке матча. Именно поэтому я не написал про кандидатуру Якоба Пелтля. Да и Ник истекающий, не понятно как он себя позиционирует.
0
0
0
Ответ Alexander92
Да там Эйндж все пики мира попросит за Маркканена. Тут нужен вариант попроще: например, Джарретт Аллен, если его трейд возможен. Не знаю, можно из Детройта Айзейю Стюарта выцепить за Покушевски и 1-2 пика 2-го раунда. Почему бы и нет, с учётом того как делает дела Трой Уивер в качестве ГМа Детройта. Если за недорого, то Пи Джей Вашингтона из Шарлотт. Думаю, что варианты есть, главное выбрать оптимальное по критерию цена-качества.
Стюарт сейчас один из немногих неприкасаемых в Детройте, каждый год прогрессирует + молодой, за пики второго раунда его не выцепить никак)) Думаю из возможных вариантов Ник Клэкстон, тем более были слухи, что он доступен для обмена.
0
0
0
Ответ Max Uvaliev
Учитывая возраст игроков Оклы и проблему с подборами, трехами, то можно выменять Лаури Марканенна. Также можно попробовать выменять Драммонда.
Да там Эйндж все пики мира попросит за Маркканена. Тут нужен вариант попроще: например, Джарретт Аллен, если его трейд возможен. Не знаю, можно из Детройта Айзейю Стюарта выцепить за Покушевски и 1-2 пика 2-го раунда. Почему бы и нет, с учётом того как делает дела Трой Уивер в качестве ГМа Детройта. Если за недорого, то Пи Джей Вашингтона из Шарлотт. Думаю, что варианты есть, главное выбрать оптимальное по критерию цена-качества.
0
0
0
Ответ Alexander92
Оклахоме большой нужен, желательно центровой. Зачем нам Браун?
Учитывая возраст игроков Оклы и проблему с подборами, трехами, то можно выменять Лаури Марканенна. Также можно попробовать выменять Драммонда.
+1
-1
0
Браун стоит 23 млн. Видимо мало кто смотрел матчи с ним.

Если Хачимура получает 15,7 млн....
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий