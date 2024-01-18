«Торонто», вероятно, обменяет Брюса Брауна

Брюс Браун может продолжить карьеру в новой команде.

« – главный кандидат на то, чтобы стать участником очередного обмена», – пишет журналист HoopsHypе Йоси Гозлан.

У Брауна в контракте прописана опция команды на 23 миллиона долларов за сезон-2024/25. Журналист отмечает, что «Рэпторс», скорее всего, не станут ее активировать, чтобы сохранить свободное место под потолком в предстоящее межсезонье.

Чтобы провести обмен с участием Брауна, командам, находящимся ниже налога на роскошь, будет достаточно отправить активов только на 14,5 млн долларов.

Чемпион в составе «Наггетс» набирает в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в сезоне-2023/24.