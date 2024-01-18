«Нью-Йорк» интересуется Брюсом Брауном

«Торонто» может обменять Брюса Брауна в «Нью-Йорк».

«Как мне сказали, «Никс» заинтересованы в приобретении , который является кандидатом на обмен. Очевидно, что «Никс» сильно интересовались Брауном, когда он был свободным агентом. Его первая встреча была именно с «Никс».

Теперь, когда Браун переходит в « », он может стать доступен. В «Никс» есть люди, которые хотели бы подписать Брауна до дедлайна обменов», – сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Браун перейдет из «Индианы» в «Торонто» в результате обмена с участием Паскаля Сиакама.

Чемпион в составе «Наггетс» набирает в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в сезоне-2023/24.