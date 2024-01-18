«Нью-Йорк» интересуется Брюсом Брауном

Теги возможные переходы Нью-Йорк Торонто НБА Брюс Браун Баскетбол

«Торонто» может обменять Брюса Брауна в «Нью-Йорк».

«Как мне сказали, «Никс» заинтересованы в приобретении Брюса Брауна, который является кандидатом на обмен. Очевидно, что «Никс» сильно интересовались Брауном, когда он был свободным агентом. Его первая встреча была именно с «Никс».

Теперь, когда Браун переходит в «Торонто», он может стать доступен. В «Никс» есть люди, которые хотели бы подписать Брауна до дедлайна обменов», – сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Браун перейдет из «Индианы» в «Торонто» в результате обмена с участием Паскаля Сиакама.

Чемпион в составе «Наггетс» набирает в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в сезоне-2023/24.

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8 комментариев
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Ответ ShowTime.
Блин, у них вроде бы достаточно цепких гардов. Донте, Граймс, Харт чуть покрупнее, но такого же плана игрок
Действительно, Брюс цепкий, хороший защитник, с относительно хорошей трехой с углов, но как по мне даже чемпионский ДНК с Денвером не делает его сильнее для НЙ, чем Харт и Донте)
Единственное если они его обменяют на Фурнье и пики)
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Ответ Станислав Горбаченко
Браун играет на 4, и даже на 5 в смоллбольной пятерке. Как раз с Хартом и Донте они вообще по позициям не пересеаются
Браун ростом 191 см, поиграй с ним на 5 и посмотришь как все плохо будет, он так играл в Бруклине иногда, так как там из центров Деревяндре был и Гриффин. В Денвере в основном вместо Поупа и Портера появлялся, а Йокич с Гордон по 40-45 минут играли. Так что Харт и Дивинченцо абсолютно идентичны в своих навыках + в дальнем броске стабильнее)
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Блин, у них вроде бы достаточно цепких гардов. Донте, Граймс, Харт чуть покрупнее, но такого же плана игрок
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Нахрен он там сдался? У Нюёрка уже есть ДДВ, который по амплуа такой же, только трехи намного лучше бросает, и с более вменяемым контрактом.
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У Никс уже есть три игрока (Ануноби, ДДВ и Харт) на позиции, где может играть Браун. Может хотят слить контракт Фурнье просто. Правда стоит ли жертвовать пиком первого раунда ради слива истекающего контракта?! Тем более Торонто запросит еще и Граймса, а без него у Никс на скамейке останутся одни игроки без трехи, где лучшим бросающим издали будет Харт, а остальные с 30-33% трех по сезону.
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Ответ Caraxes
Действительно, Брюс цепкий, хороший защитник, с относительно хорошей трехой с углов, но как по мне даже чемпионский ДНК с Денвером не делает его сильнее для НЙ, чем Харт и Донте) Единственное если они его обменяют на Фурнье и пики)
Браун играет на 4, и даже на 5 в смоллбольной пятерке. Как раз с Хартом и Донте они вообще по позициям не пересеаются
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Ответ Станислав Горбаченко
Браун играет на 4, и даже на 5 в смоллбольной пятерке. Как раз с Хартом и Донте они вообще по позициям не пересеаются
В смолбольной пятерке где есть Дюрант. Или где бегают Портер младший, Гордон и Джеф Грин. Есть тут нюансы.
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Ответ Станислав Горбаченко
Браун играет на 4, и даже на 5 в смоллбольной пятерке. Как раз с Хартом и Донте они вообще по позициям не пересеаются
Какой 4 , тем более 5. Он чистый SG , в смолболе может быть SF. Конечно в обороне хорош, но исключительно против 1-2 номеров. Ну и с 3 пободается
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